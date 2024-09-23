Cumhuriyet altınının satış fiyatı, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü gerçekleştirdiği faiz indiriminin etkisiyle yüzde 3,33 artarak 19,124 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 4,650 lira olan çeyrek altın ise yüzde 3,23'lük bir artışla 4,800 liraya çıktı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı da bu hafta yüzde 1,92 artarak 2,866 liraya ulaştı.

Fed’in 4 yıl aradan sonra yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimi, altın fiyatlarını yukarı çekerken, Borsa İstanbul’da da olumlu bir seyir görüldü. BİST 100 endeksi, geçen haftayı önceki kapanışa göre yüzde 2,22 artışla 9,900,25 puandan tamamlarken, en düşük 9,567,10 ve en yüksek 10,008,72 puan seviyelerini gördü.

Döviz piyasasında ise Dolar/TL, yüzde 0,56 artışla 34,1150 liraya, Euro ise yüzde 1,17 artışla 38,0680 liraya çıktı. Yatırım fonları, bu hafta yüzde 1,89 değer kazanırken, en çok kazandıran kategori ise yüzde 4,40 ile hisse senedi fonları oldu.