Altın fiyatlarında sular durulmuyor! Yatırımcılar turnayı gözünden vurdu! O tarihte sert artacak!

O tarihte sert artacak! Altın fiyatlarında sular durulmuyor! Yatırımcılar turnayı gözünden vurdu! Ekonomi ile ilgili uzman olan kişiler son günlerde yaşanan durumlarla ilgili olarak yorumlar ve tahminlerde bulunuyorlar. Bu tahminleri takip edip yatırım yapanlar bulunuyor. Yorumları dikkatle takip edilen yorumculardan biri de Tunç Şatıroğlu oldu. Şatıroğlu birçok konuda yorum yapıyor.

Bu yorumları ile çok isabetli tahminleri bulunuyor. Tunç Şatıroğlu en çok da altın ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Altının son zamanlarda alacağı durum ile ilgili açıklamalarda bulunan Şatıroğlu bu konuda yatırım yapacak olan kişileri de uyarıyor.

Tunç Şatıroğlu Yeni Altın Tahminlerini Paylaştı

Bir süredir 1000 TL altında seyreden gram altın yeniden 1000 TL üstüne çıkmaya başladı. Amerika’daki enflasyon verilerinin açıklanması il birlikte altın dolara bağlı olarak yeniden düşüşe geçti. Bu iniş çıkışlar yaşanırken Tunç Şatıroğlu yeni altın tahminlerinde bulundu.

Şatıroğlu altındaki düşüşlerin geçici olduğu belirtiyor. Yeni yıla yaklaşırken altının yeniden yükselişe geçeceği belirtiliyor. Tunç Şatıroğlu bu yükselişin sert bir yükseliş olacağını ve yatırımcısına adlının bu sefer çok yüksek kazançlar getireceğini belirtti. Şatıroğlu’nun bu tahminlerinin birçok kişinin yatırımlarını etkileyeceği belirtiliyor.

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