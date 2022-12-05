Altın Fiyatlarında Son Durum! Altın Fiyatları Rekorunu Kırdı!

Piyasalarda Aralık ayının gelişiyle beraber durağan altın yıl sonu yaklaştıkça yükseliş trendine başladı. Özellikle FED'in faiz artırımına yönelik beklentisi süreçte fiyatların artışını tetikliyor. Çin'deki salgın süreci doğalgaz arzında yaşanan problemler son hafta 5 ayın en görülmeyecek rakamlarına ulaşmayı tetikledi. Gram altın şu anda rekor kırıyor. Ons altın 1800 dolar eşiğinde. Kritik seviyede olan altın yeni haftaya tekrar olumlu başladı. Çinde yaşanan gelişmeler özellikle bu süreçte ekonomiyi tetikliyor. Bugün itibariyle açık alanlarda ya da toplu taşımalarda uygulanan pek çok salgın önlemi tamamen ortadan kaldırıldı. Bu durum altında fiyatların yükselmesini tetikliyor. Emtia piyasalarında görülen iyileşme ve ekonomik düzenle altında yükselişi destekleyen bir başka konu haline geldi.

Dolar Yönünü Düşüşe Çevirdi!

Dolarda aşağı yönlü bir hareketlilik söz konusu. Ons altın yeni haftada yükselişte. FED’in faiz politikaları Aralık ayında daha düşük olacağı yönünde. Bu nedenle geçtiğimiz hafta Cuma günü bir düşüş yaşanmıştı. Özellikle ABD tahvil getirilerindeki düşüş gözle görülür şekilde fark ediliyor. Amerika'daki tarım dışı veriler son 5 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Çin'deki salgın süreci riski daha da artırıyor. Tüm bu gelişmelerden dolar %0,18'deki düşüş ile hafta başlangıcının gerçekleşti. Hazirandan itibaren görülmemiş en düşük rakamlar fark edildi. Öte yandan ekonomik politikalar birbirini destekler.

ONS Yükseliş Trendine Girdi!

Dolardaki düşüş Ons altındaki yükselişi ve beklenen kırılmayı tetikledi. Gram altın ise 5 Aralık sabah saatleri itibariyle 1.084 seviyelerine ulaştı. Çeyrek altın 1.760 Cumhuriyet altını ise 7.184 seviyesinden işlem görüyor.