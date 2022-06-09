Altın fiyatları için yeni duyuru: Gram altın fiyatı 1600 TL olacak! Yatırım yapanlar dikkat!

Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar yüzünden altın ve dolar aldı başını gidiyor. Altın fiyatları da son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları yükselmeye devam ederken, yatırım yapan kişiler de en fazla ne kadar olacak merak ediyor. Altın bu hafta içinde 1000 TL üzerine çıktı ve bu bir rekor...

Yatırım yapacak kişilerde kuyumcular ve altın ile ilgili yorumlar yapan kişileri sıkça takip etmektedir. Yapılan yeni açıklamalara göre gram altın 1600 TL olacaktır. Tüm dünya enflasyon oranlarından dert yanarken, ülkemizdeki enflasyon artışı diğer ülkere bakıldığı zaman bir hayli fazla. Bundan dolayı da dolar, altın düşmek bilmiyor.

Kuyumculardan yapılan açıklamalarda, önümüzdeki günlerde altının 1600 TL olacağı haberi geldi

Altın yatırımcıların her zaman en güvenli limanı oluyor. Altındaki yükselişte sonunun nereye gideceği bilinmiyor. Aralık ayında dolarda olduğu gibi altında da ani düşüş olmasını istemeyen yatırımcılar sürekli olarak güncel konuları takip ediyor.

Altın ilk defa bu yıl 1000 TL üzerine çıktı. Bu durum için açıklama yapan uzmanlar, bu artışın bu ekonomik düzende devam edeceğini ve sadece altın için değil dolar ve euro artışlarının da görüleceğini söyledi. ONS altın fiyatı 1.849 dolar üzerinden işlem görmektedir. Buna göre çeyrek altın 1.656 TL, yarım altun 3.318 TL ve tam altın ise 6.613 TL olarak satışa devam edilmektedir. Bu artışların olmasından sonra çeyrek altının da 2000 TL üzerine çıkacağı konuşuluyor. Özellikle düğün sezonlarının başlaması vatandaşları kara kara düşündürüyor.