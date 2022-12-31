Altın fiyatları için piyasayı tarumar edecek iddia! Fiyatlar bu tarihte patlayacak! Üç senaryo var

Üç senaryo var... Altın fiyatları için piyasayı tarumar edecek iddia! Fiyatlar bu tarihte patlayacak! Danimarka bankası emtia stratejisi başkanı Ole Hansen tarafından yapılan açıklama sonrasında ING altının 2023 itibari ile bin 850 dolara kadar yükseleceğini iddia ediyor. Altın fiyatları özellikle yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda 12 Aralık itibari ile değer artışını sürdüren çeyrek altın gün içerisinde bin 758 lira, gram altın ise bin 75 lira seviyelerini gördü. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik ve artan jeopolitik gerilimler sonucunda enflasyonun 2023 başlarında da yüksek kalacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda altın fiyatlarının da yüksek kalacağı düşünülüyor.

Üç Senaryo ile Altın Fırlama Bekleniyor

Fed’in politikaları dolayısıyla net olarak yorum yapılamayan altın için küresel resesyon tehdidi merkez bankalarını küresel finans piyasalarına likidite pompalamaya zorlar hale geleceği dile getirildi. Bu kapsamda Fed’in sıkılaştırma kampanyalarının 2023’ün başlarında bitireceği bekleniyor. Aynı zamanda yerel tedarik zincirlerinin yüksel fiyatları destekleyici politikaları olacağı, Çin’in ise geniş tabanlı bir talebe yol açacağı Hansen tarafından belirtilen senaryolar arasında yer aldı. ING ise altının son günlerde baş döndürücü kazanımlar elde ettiği dile getirildi. Ancak Fed’in faiz oranları artırmaya devam etmesi sonucunda altının fiyatlarında fırlamaların görüleceği iddialar arasında yerini alıyor.

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