Altın Fiyatları akıbeti belli oldu! Yukarı Yöne Doğru Gidecek mi düşüş sürecek mi belli oldu

ABD ekonomisindeki yüksek hacimli daralma altın fiyatlarının yönü hakkında büyük ölçüde öngörüde bulunmayı sağlıyor. Altın yatırımcılarının an ve an yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durum ne olacak, yükseliş sürecek mi gibi sorular neredeyse uzmanların iki dudağı arasında.

ABD GSYH büyüme rakamlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasıyla birlikte gözler emtia ve dolar kuruna çevrilmiş durumda. Açıklanan rakamlar doğrultusunda ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,6 oranında daralma yaşadı. Büyük ölçüde tahminlerini tutturan analistler bu daralmanın yüzde 1,5 oranında olacağını öngörüyordu.

Fed Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisine ilişkin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalara göre büyük ölçüde resesyon krizinin kapıda olduğunu kabullenmişti. ABD’de son 41 yılın en büyük enflasyon sorunu ile karşı karşıya kalınmış olması sonrasında FED faizleri artırma yoluna gitmişti. Söz konusu artış 75 puanlık bir artış olurken, ABD Merkez Bankası son 28 yılın en büyük artışını kaydetmiştir.

2022 Merkez Bankacılığı Panelinde Başkanlar Bir Araya Geldi

Portekiz’in ev sahipliğini gerçekleştirdiği 2022

Merkez Bankacılığı isimli panelde 3 önemli Merkez Bankası başkanı bir araya geldi. Fed Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey bir araya gelerek enflasyon sorununu ele aldılar.

Faiz artışlarının ülke ekonomisindeki büyümeyi yavaşlatacağına değinen Powell, mevcut olumlu havanın bir süre etkisini sürdürmesini umduklarını belirtti. Ekonomideki yumuşak inişin mümkün ancak zor olduğunu dile getiren Fed Başkanı, resesyon ihtimalini göz önünde bulundurarak dikkatli bir şekilde faiz artırdıklarını belirtti.

Düşük Enflasyon Günleri Geride Kaldı

Düşük enflasyon günlerine artık dönmenin zorlaştığını belirten ECB Başkanı Lagarde, yüksek enflasyon ortamında alacakları tedbirlerden söz etti. Bailey’de sözlerine enflasyonu düşürme çabası içinde olduklarını ve yükselişin devam tmesi halinde tepkilerinin daha da sertleşeceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Ons Altında Son Durum Ne?

ABD ekonomisindeki daralma ons altın fiyatlarını doğrudan etkiledi ve 1819 Dolardan işlem gören ons altın fiyatı 1813 Dolara kadar geriledi. Yeniden 1817 seviyelerine ulaşan ons altın, yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Gün içerisinde yatay bir seyir içerisinde olan ons altın gün sonu kapanışında 1822 seviyelerini gördü.

Gram Altın Yeniden Yükselişte mi?

Ons altın fiyatlarına paralel bir şekilde yön kaydeden gram altın, ons altındaki düşüşle birlikte düşüşünü sürdürüyor. 967 liraya kadar gerileyen gram altın fiyatı en son kapanışta 972 liraya ulaştı. Ufak çaplı dalgalanmalar gram altının yeniden 1000 lira ve üzerini test edebileceği yönündeki tahminleri gücendiriyor. Birçok yatırımcının güvenli liman olarak addettiği altın, son dönemde yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla birlikte ufak bir güven problemini beraberinde getirmişti. Ancak altın yatırımı konusunda kararlı olan yatırımcılar, mutlaka yükseliş gününün geleceği yönünde öngörülerde bulunuyor.

Altın Fiyatlarındaki Düşüş Sürecek mi?

Haziran ayının son haftalarını hızlı bir düşüşle geride bırakan altın fiyatlarının Temmuz ayı başlangıcı ile birlikte ne yönlü olacağı merak ediliyor. Milyonlarca yatırımcıyı yakından ilgilendiren emtia fiyatlarının düşüşünü sürdürüp sürdürmeyeceği merak ediliyor.

BDDK tarafından alınan kararlarda altın fiyatlarını doğrudan etkilerken, yaşanan düşüşün uzun süre devam etmesi yatırımcıyı endişelendiriyor. Fed faiz kararı sonrası bir anda altın fiyatlarının yükselişe geçmesi, gram altının 1500 lirayı görebileceği ihtimalini artırmıştı. İstikrarlı bir şekilde düşmeye devam eden altının ne yönlü bir değişim göstereceği ilerleyen günlerde kendini gösterecektir. Bu noktada analistlerin tavsiyelerine kulak vermek ve panik bir halde alım satım yapmamak gerekiyor.