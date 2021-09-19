Alparslan Dizisinden Ayrılık Kararı!

Kısa zaman içerisinde seyirci kitlesi ile TRT1 ekranlarında buluşacak olan Alparslan Büyük Selçuklu hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Başrollerde Fahriye Evcen ile Barış Arduç'un bulunduğu proje, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin elde ettiği başarı ardından ekranlarda yer alacak.

Dizi, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Fahriye Evcen ile Barış Arduç ikilisinin enerjileri ve uyumu yeni sezonda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Diğer taraftan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in 4 senelik bir ara ardından tekrardan setlere dönüş yapacak olması ilgi çekiyor. Fahriye Evcen ile partner olacak olan Barış Arduç ise Kiralık Aşk'tan sonra büyük bir sıçrama yapabilir.

Dizinin hikayesi heyecan ve merak içerisinde beklenirken yönetmen olarak M. Çağatay Tosun'un seçilmesi ilgi çeken bir gelişme olarak görülmüştü. Geçtiğimiz sezonda Ramo isimli dizide sergilediği performans ile büyük ses getiren yönetmen, beğeni ile takip ediliyor.

2005 senesinden bugüne kadar yönetmenlik yapmakta olan Çağatay Tosun özellikle aksiyon dizilerinde büyük başarılara imza atmakta. Suskunlar, Köprü, Ramo, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Merhamet gibi diziler ile kendini kanıtlayan bir isim olan Çağatay Tosun, yeni dizisi ile de merak içerisinde bekleniyor.

Fakat dizi hakkında yeni gelişmeler yaşandı ve kimsenin beklemediği bir ayrılık meydana geldi. Projenin ilk bölümünün çekilmesi ardından yönetmen Çağatay Tosun'un veda ettiği bilgisine ulaşıldı. Bu ayrılığın ise dizi üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak içerisinde beklenilmektedir. Aksiyon sahneleri bol ve çok hareketli bir dizi olan Alparslan projesi tartışma konusu oldu.

Dizide Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yanı sıra Barış Bağcı, Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Erdinç Gülener, Korel Cezayirli ve Gizem Karaca gibi oyuncular da bulunmakta. Yönetmen olarak ise Sedat İnci'nin kendisine gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi.