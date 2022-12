Alp Navruz’da Yürek Çıkmazı Dizisinden Nasibini Aldı

Türkiye’nin en çok beğenilerek izlenen kanallar arasına girmeyi başaran ve TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşturulan yürek çıkmazı dizisindeki Halil Tekin karakterini hayat veren ünlü oyuncu Alp Navruz son zamanlarda ki farklı imajı ile hayranlarını şaşkınlığa uğratmaya başardı. Ünlü oyunculu dizideki İrem Helvacıoğlu ile birlikte çok iyi bir çift olmaları neticesi ile sosyal medya hesapları üzerinden yürek çıkmazı dizisine yönelik ilgi çok büyük seviyelere ulaştı.

Ünlü oyuncu Alp Navruz yeni projesi ile ilgili çok iyi bir seçimde bulundu ve dizi seçme konusunda da zamanın ona vermiş olduğu ve öğretmiş olduğu deneyimlerle birlikte ne kadar iyi bir dizi seçtiğini de ortaya koydu. Ünlü oyuncu Alp Navruz izinin İlk başlarda çok iyi başladığını ve giderek daha da büyük bir şekilde ilginin arttığını ifade etti. Sosyal medya hesapları üzerinden dizi ile ilgili geri dönüşlerin de çok büyük ve ilgi içerisinde olduğunu anlattı.

Alp Navruz Dizi Hakkında Çok İyi Gidiyor Dedi

Yürek çıkmazı dizisinde oynayan ünlü oyuncu Alp Navruz dizinin şu an için çok güzel gittiğini çok iyi başladığını ve dizi ile alakalı yorumların çok olumlu olduğunu ifade etti. Dizinin yeni yayınlanacak bölümünde kendilerinin üzüldüğünü ve diziyi çekenlerin de üzüldüğünü ancak her şeyi şu an için çok iyi gittiğini ifade etti. Yürek çıkması dizisindeki rol arkadaşı İrem Helvacıoğlu ile birlikte yöneltilen sorulara cevap ileten ünlü oyuncu Alp Navruz İrem ile ilgili çok olumlu paylaşımlarda bulundu. İrem çok iyi ve çalışkan bir partner onun da çok iyi paslaşabiliyoruz ve fikir alışverişi yapabiliyoruz onunla dizide oynarken hiçbir şekilde zorluk yaşamıyorum diyerek memnuniyetini dile getirdi.