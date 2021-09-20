Alok Sharma, Çin'in Cop26'ya Katılımının Şüpheli Olduğunu Söylüyor

Konferans başkanına göre, Çin cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kasım ayında Glasgow'da yapılacak olan Cop26 uluslararası iklim değişikliği görüşmelerine katılmayı henüz taahhüt etmedi. Cop26 başkanı Alok Sharma, Çin'in herhangi bir anlaşmanın "anahtar" bir parçası olması gerektiğini kabul etti ve görüşmelerin başarılı olması için "top onların sahasında" dedi. Ancak Çin'in Glasgow'a bir delegasyon göndereceğini bile doğrulayamadı - her ne kadar "çok, çok umutlu" olduğunu söylese de.

Bay Xi'nin Glasgow'da olmayı taahhüt edip etmediği sorulduğunda, Bay Sharma Pazar günü Sky News'den Trevor Phillips'e şunları söyledi: "Hayır, henüz değil.

“Çin'in tüm bunların anahtarının bir parçası olacağına şüphe yok. Onlar dünyanın en büyük yayıcılarıdır.

"Başkan Xi Jinping, önümüzdeki beş yıllık dönemde kömür kullanımını katı bir şekilde kısıtlayacaklarını, 2026'dan itibaren kademeli olarak azaltacaklarını söyledi, ancak bunun ayrıntısını görmek istiyoruz. Bu yüzden onlara baskı yapıyoruz.

“Bana Cop26'nın başarılı olmasını istediklerini söylediler. Top onların sahasında. Öne çıkmalarını ve dünyanın geri kalanıyla birlikte başarılı olmalarını istiyoruz.”

Sharma, görüşmelerde bir Çin heyetinin bulunup bulunmadığını doğrulayamadı. BBC'den The Andrew Marr Show'a şunları söyledi: “Normalde bu şeyler zirvelere biraz daha yaklaşıyor. Çin'den gelen bir heyetimiz olacağından çok ama çok umutluyum.

"Cop'ın ilk iki günü olan dünya liderleri konferansına Başkan Xi Jinping gelecekti ama tabii ki Çin'in orada müzakerelerin bir parçası olmasını istiyoruz. "Bunun için geleceklerini hissediyorum. Çin'in Glasgow'a bir müzakere ekibi göndermesini kesinlikle bekliyorum."

Çin'in Cop26'ya katılımı, görüşmelerin küresel ısınma konusunda herhangi bir ilerleme kaydetmesi için çok önemli olarak görülüyor.

Bununla birlikte, İngiltere, ABD ve Avustralya tarafından yakın zamanda açıklanan savunma anlaşması, hareketi "son derece sorumsuz bir ... jeopolitik oyun aracı" olarak nitelendiren Pekin'i çileden çıkardı.

Yeni Aukus ittifakı, Batı'nın Hint-Pasifik bölgesinde Çin ile stratejik angajmanında bir dönüm noktası olarak selamlandı ve bölgede artan askeri iddiasını dizginlemek için bir hareket olarak görüldü.