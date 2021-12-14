Almanya Yeni Bir Döneme Girerken, Aşırı Sağ Taraflar Nerede Duruyor?

Geçen ayın sonlarında, Thüringen içişleri bakanı Georg Maier, doğu Almanya eyaletinde 2,1 milyonluk olduğundan şüphelenilen sağcı "aşırılıkçıların" sayısının iki katından fazla artarak neredeyse 2.200'e ulaştığını duyurdu.

Bu sıçrama, yerel istihbarat teşkilatının Almanya için Alternatif'in (AfD) tüm eyalet şubesini şüpheli "aşırılıkçılar" ve onun Kanat olarak bilinen hizbini kanıtlanmış "aşırılıkçılar" olarak sınıflandırma kararıyla açıklandı.

Almanya'da Eylül ayında yapılan federal seçimlerin sonuçlarında AfD ulusal çapta düşüş yaşadı. Dört yıl önceki yüzde 12,6'dan yüzde 10,3 oy aldı ve üçüncü en büyük partiden beşinci partiye geriledi.

Ancak ilk olarak, The Wing'in lideri Bjorn Hoecke gibi isimlerin son derece etkili olduğu doğu eyaletleri olan Saksonya ve Thüringen'de geldi.

İlkbaharda yapılması planlanan belirleyici liderlik oylaması öncesinde partinin nispeten ılımlı ve daha sert kanatları arasında şimdi sürtüşme artıyor.

AfD, 2017'de Alman parlamentosuna ilk girişini sağlayan göçmen karşıtı yabancı düşmanlığı davulunu çalmaya devam ederken, pandemiyi Alman siyasetinin en radikal ve komplocu kenarlarına daha da yakınlaşarak geçirdi.

COVID kısıtlamalarına şiddetle karşı çıktı, COVID-19 aşılarının etkinliği hakkında şüpheler yaydı ve karantina karşıtı mitingler ve protestolarda ana rol oynadı.

Hafta sonu boyunca Hamburg ve Düsseldorf'ta binlerce kişi sokağa çıkma yasağı protestolarına katılırken, Berlin'de AfD'nin gençlik kanadı tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaklaşık 350 kişi yürüdü.

Maier, AfD'nin "[protesto] sahnesinin radikalleşmesine katkıda bulunduğunu" iddia etti.

Parti, yeni parlamentoda etkili bir iç komiteye başkanlık edecek gibi görünse de, AfD'nin Almanya genelinde düzen karşıtı bir güç haline gelmesi, hatta bir federal hükümetin parçası haline gelmesi ihtimali her zamankinden daha uzak.

Nadir bir üçlü koalisyon geçen hafta Bundestag'da Sosyalist Demokrat Parti (SDP) lideri Olaf Scholz'u şansölye olarak taçlandırmak için oy kullanırken, AfD birliği alkışlardan çekimser kaldı.

“Parti iki nedenden dolayı durgun: Birincisi, bir iç anlaşmazlık olduğu için; ve ikincisi, çünkü kendilerini süresiz olarak radikalleştirip aşırı sağ bir partiye dönüştürdüler” diyor siyaset bilimci ve Alman aşırı sağı uzmanı Hajo Funke.

“AfD, Saksonya ve Thüringen'in ve ayrıca [eski Doğu Almanya'daki] Saksonya-Anhalt'ın bu göreceli kalelerinde bile, AfD'ye oy verenlerin potansiyeli daha fazla artmıyor.”

Bölünmeler ve pandemi mücadeleleri

2015'ten beri parti eş başkanı olan Joerg Meuthen, batıdaki Essen kentinden partinin daha ılımlı kanadını temsil eden bir ekonomist. Yaklaşan parti konferansında bir daha ayağa kalkmayacağını açıkladı. Seçim sonuçlarından memnun değildi ve daha sağcı meslektaşlarına “tamamen yeni insanlara” yer açmaları gerektiğini söyleyerek veda etti.

Meuthen'in olası bir yerine geçebilecek parlamento lideri Alice Weidel, onu futbolunu evine götürmeye çalışan “meydan okuyan bir çocuğa” benzeterek yanıt verirken, diğer önde gelen isimler onun partide rahatsız edici bir varlık haline geldiğini iddia etti.

Partinin Meuthen'in yerine kimi seçeceği, hiziplerinin göreli gücünün bir işareti olacak.

Konferansın geçen hafta sonu doğudaki Wiesbaden kentinde gerçekleşmesi gerekiyordu, ancak Almanya genelinde daha katı koronavirüs kısıtlamaları ve aşı gereksinimlerinin getirilmesi parti için daha fazla baş ağrısı oluşturduğu için ertelendi.