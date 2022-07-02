Almanya ve Nijerya, Yağmalanan Benin Bronzlarının İadesi İçin Anlaşma İmzaladı

Almanya ve Nijerya, 120 yıldan uzun bir süre önce Afrika'dan yağmalanan ve Afrika'dan çıkarılan Benin Bronzları olarak bilinen yüzlerce eserin iadesinin önünü açan bir anlaşma imzaladılar - Nijeryalı yetkililerin diğer ülkeleri de aynı şeyi yapmaya teşvik edeceğini umduğu bir anlaşma.

Bir İngiliz sömürge seferi, 1897'de, şimdi güneybatı Nijerya'da bulunan Benin Krallığı'nın kraliyet sarayından çok sayıda kısma ve heykel de dahil olmak üzere çok sayıda hazineyi yağmaladı.

Eserler çok uzaklara yayıldı. Yüzlerce eser, 440 bronz da dahil olmak üzere yaklaşık 530 parça içerdiği tahmin edilen, Benin Krallığı'na ait dünyanın en büyük tarihi nesne gruplarından birine sahip olan Berlin'deki Etnoloji Müzesi gibi koleksiyonlara satıldı. Birçoğu 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar uzanıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu, Benin Krallığı'ndan hala Alman müzelerinde bulunan 1000'den fazla parçanın sadece başlangıcı ve hepsi Nijerya halkına ait" dedi.

“Bronzları almak yanlıştı; onları 120 yıl tutmak yanlıştı," dedi Baerbock.

Bronzlar “Afrika'nın en büyük hazinelerinden bazılarıdır, ancak aynı zamanda sömürgeci şiddetin hikayesini de anlatıyorlar” dedi.

Berlin müzesi tarafından tutulan iki parça - bir kralın hatıra başı ve dört görevliyle bir kralı betimleyen bir kabartma levha - Cuma günü Berlin'deki Alman dışişleri bakanlığında Alman ve Nijeryalı yetkililerin "ortak siyasi bildirgesini" imzalamasıyla teslim edildi.

Nijerya Kültür Bakanı Lai Muhammed, "Almanya geçmişin yanlışlarını düzeltmede başı çekti" dedi.

Hareketin “kültürel varlıkların daha fazla ülkesine geri gönderilmesinin habercisi olmasını” beklediğini de sözlerine ekledi.

Avrupa ve Kuzey Amerika'daki hükümetler ve müzeler, sömürge dönemlerinde yağmalanan nesneler üzerindeki mülkiyet anlaşmazlıklarını giderek daha fazla çözmeye çalışıyor.

Almanya geçen yıl ülkede sona eren Benin Bronzlarını iade etme niyetini açıkladı.

Yetkililer, kalan eserlerin iadesi için bir zaman çizelgesi vermedi, ancak Berlin Etnoloji Müzesi, elindeki bronzların geri kalanıyla ilgili bu yıl içinde bir anlaşma yapılacağını söyledi.

Müzeyi denetleyen yetkili, bazılarının uzun vadeli krediyle kalmasını beklediğini söyledi.

Baerbock, “Almanya'daki tatillerde” bronzları görmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

'Geçmişin yanlışlarını düzeltiyoruz'

Cuma günkü anlaşma, Almanya ve Nijerya arasında müze işbirliği sağlıyor. Baerbock, Almanya'nın Nijerya'nın Benin City'de gelecekte bronzların sergileneceği yeni bir müze kurmasına yardım ettiğini söyledi.

Nijerya'nın dışişleri bakanı Zubairu Dada Cuma günkü anlaşmayla ilgili olarak, "Diğer Avrupa ülkelerinin sizin ayak izlerinizi takip edeceğine dair samimi umudumdur" dedi.

Londra'daki British Museum'da Benin Krallığı'na ait yüzlerce nesne kaldı ve bu eserler iade çağrılarına direndi.

Müze, Cuma günü e-postayla gönderilen bir bildiride, “British Museum, Benin koleksiyon geçmişlerinin kapsamlı ve açık bir şekilde araştırılmasına bağlı kalmaya devam ediyor” dedi.