Almanya Türkiye'den Şef İşe Alacak

Pandemi, ülkenin özellikle Türkiye'den yabancı işçi çalıştırarak aşmaya çalıştığı yaz döneminde Almanya'nın havalimanlarında ciddi bir işgücü sıkıntısına neden olduğundan, Almanya artık gastronomi ve konaklama sektörlerinde de benzer bir çözüm bulma planlarını karalamaya başladı. Haber bülteni Der Spiegel 'e göre, içişleri ve Toplum Bakanlığı gastronomi ve konaklama sektöründe çalışabilecek yabancı işçileri getirmek istiyor.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kaosa son verecek işçilerin sözleşmeli olarak istihdam edileceğini ve kendilerine barınma sağlanacağını belirterek, ”Şirketlerin başta Türkiye olmak üzere yurtdışından ek işçi almalarını sağlıyoruz." dedi.

Faeser, pandemi nedeniyle çalışan eksikliğinin çok daha kötü hale geldiğini söyledi. Gastronomi ve konaklama sektöründe ciddi bir eksiklik olduğunu vurgulayan Faeser, ”[Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı] Hubertus Heil ve ben bu alanda yabancı işçi alımını kolaylaştırmamız gerektiğini biliyoruz." dedi. ”Mesleki niteliklerin daha hızlı tanınmasına ve bürokrasinin daha azına ihtiyacımız var." Diyen Faeser, Almanya'yı nitelikli personel için cazip hale getirmek için bir şeyler yapılması gerektiğini yineledi. Ulaştırma Bakanı Volker Wissing konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın havaalanlarında da benzer bir sorunu olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, bu sorunun sadece Almanya'da olmadığını vurguladı. “Bu, Avrupa genelinde sahip olduğumuz bir sorundur. Bu konuda çok endişeliyiz çünkü insanların hayal kırıklığını görüyoruz. Bu yüzden federal hükümette inisiyatif almaya karar verdik "dedi.

”Havacılık sektöründen gelen verilere göre Türkiye'deki havalimanlarında ihtiyaç duyulmayan birkaç bin çalışan var." Diyen Heil, hükümetin Almanya'da geçici olarak istihdam edilecek birkaç bin yabancı havalimanı işçisinin çalışma ve oturma izinlerini hızla takip edeceğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca havalimanlarındaki kaosa son vermek için alternatif uygulamalar bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Yetkililere göre, yolcu başına düşen bavul sayısının sınırlandırılması işlemleri hızlandırma planında.