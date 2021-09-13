Almanya Seçimleri: Scholz Tartışmada İkna Edici Bir Galibiyet Aldı

Almanya'nın maliye bakanı Olaf Scholz, Pazar günü televizyonda yayınlanan üç tartışmanın ikincisinde yine bir başka sağlam, sarsılmaz performansla ülkenin bir sonraki başbakanı olmaya bir adım daha yaklaştı.

Bu, Sosyal Demokrat'ın, Şansölye Angela Merkel'in partisinin muhafazakar adayı Armin Laschet'in giderek artan umutsuz saldırılarını kurnazca savuşturmasıyla geldi.

Sol eğilimli SPD partisinde saçma sapan bir merkezci olan Scholz, partinin beklenmedik yükselişini, muhafazakar Hıristiyan Demokratların (CDU/CSU) ve çevre yanlısı Yeşillerin sessiz ve düşüşlü bir şekilde önünde, kamuoyu yoklamalarının zirvesine çıkardı. Merkel'in oyun kitabından bir sayfa ödünç alan ve seçmenlerin ilgisini çeken gerçekçi bir tarz.

Almanya'daki 26 Eylül seçimleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yarışta görevli olmayan ilk seçim olarak bir dönüm noktası oldu.

Merkel, 16 yıllık görev süresinin ardından emekli oluyor. Muhafazakar partisi, son 72 yılın 52'sini yöneterek Alman siyasetine egemen oldu ve şimdiye kadarki en kötü yenilgiyle karşı karşıya. Seçmen anketlerinde yüzde 25 ile Scholz'un SPD'si, oylamaya iki hafta kala muhafazakarlara karşı dört ila altı puan önde.

Scholz'un sarsılmaz tarafı, Pazar akşamı 11 milyon televizyon izleyicisi için bolca sergilendi. 63 yaşındaki aday, CDU/CSU'dan Laschet sallanarak çıkıp Scholz'un güvenilir bir çift olarak itibarını zedelemeye çalıştığında sakinliğini korudu.

60 yaşındaki Laschet, nakavt bir darbeye ihtiyaç duydu ve parlak bir başlangıca rağmen beklentilerin çok gerisinde kaldı. Laschet, daha çetrefilli konuşmalardan birinde, Hamburg'un saçsız eski belediye başkanını bir dizi mali skandal için maliye bakanı olarak denetleme rolünde başarısız olmakla suçladı. Scholz'e defalarca eyalet savcılarının Wirecard'ın çöküşüyle ​​ilgili belgeleri toplamak için bakanlığına geçen hafta baskın yapıp yapmadığını sordu.

Kuzey Ren-Vestfalya eyalet başbakanı olan ve gaflarla dolu bir kampanya için partisinin baskısı altında olan Laschet, "Maliye bakanım sizin yaptığınız gibi işini yapsaydı, ciddi bir sorunumuz olurdu" dedi.

Scholz sakin ama kararlı bir şekilde, soruşturmanın onunla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. "Herr Laschet, gerçekleri çarpıtıyorsunuz," dedi Scholz - kulakları daha açık bir kırmızı tonuna dönerken içindeki bina öfkesi görülebilse de sesi sakinliğini koruyordu. Scholz ayrıca Laschet'ye karşı yaptığı çürütmede "dürüst olmayan" ve "sadakatsiz" kelimelerini kullandı - bu yeterince işe yaramış gibi görünen bir savunma.