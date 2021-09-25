Almanya Seçimleri: Bundan Sonra Ne Olabilir?

Yurtdışından bakıldığında, Almanya'da savaş sonrası seçimler biraz sıkıcı olma eğiliminde.

Birçok yönden, çoğu Alman'ın unutmak istediği 1930'lar ve 1940'ların kargaşasından sonra ülkenin olabildiğince istikrarlı, sıradan ve göze çarpmayan olma konusundaki örtük arzusunu yansıtıyor. Bu nedenle, muhafazakar Hıristiyan Demokratlar, son yetmiş yılın büyük bir bölümünde Avrupa'nın kalbindeki dev ulusu sessizce ve temkinli bir şekilde yönettiler.

Ancak Almanya'nın değişen liderlere karşı doğal isteksizliğine rağmen, 1949'dan bu yana Pazar günü yapılan 20. ulusal seçim, çeşitli nedenlerle izlenmeye değer olabilir - özellikle Almanya, Avrupa'nın en güçlü ekonomisi ve kıtada olup bitenlerin çoğunda tartışmasız lider olduğu için.

Savaş sonrası tarihte ilk kez, yarışta herhangi bir görevli ve gerçekçi kazanma şansı olan üç aday yok; yarış böylece gerçekten açık - bir sonraki başbakan ya merkez sol Sosyal Demokratlardan Olaf Scholz, merkez sağ Hıristiyan Demokratlardan Armin Laschet ve hatta Yeşillerden Annalena Baerbock olabilir. Üçü de Mayıs ayından bu yana birkaç haftadır anketlerin tepesinde.

Almanya'da hiçbir zaman 'heyecan verici' bir seçim olmadı ve son 72 yılda yalnızca sekiz uzun süredir hizmet veren lidere sahip oldu - aynı zaman diliminde İtalya'da göz kamaştıran toplam 30'a kıyasla. Bu dönemde 14 Amerikan başkanı ve 15 Birleşik Krallık başbakanı görev yaptı. Bu siyasi istikrar arzusunun somut örneği olarak, Almanya'nın muhafazakar şansölyelerinden sadece üçü inanılmaz bir toplam 46 yıl boyunca hüküm sürdü: Konrad Adenauer, Helmut Kohl ve Angela Merkel. Daha önce hiçbir makam sahibi gönüllü olarak ayrılmamıştı - Merkel, seçimlerde bir yenilgiyle yüzleşmek veya yedi selefi gibi parti içi bir rakibin kurbanı olmak yerine şimdi 67 yaşında boyun eğmeye karar verene kadar.

Bu hafta Berlin'de havadaki seçim uğultusuna ek olarak, kamuoyu yoklamaları bu bahar ve yaz aylarında özellikle değişken olan seçmen anketlerinin ardından iki yüzde puanlık istatistiksel hata payı açığına doğru giderek daralıyor – önde gelen üç partinin her biri son birkaç ayda önde gelenler olarak geçici dönüşler aldı.

Ayrıca bu yıl - en az beş tanesi aşağıda listelenmiştir - her zamankinden daha fazla alternatif koalisyon olasılığı vardır. Bu nedenle, en az bir istenmeyen yatak arkadaşından oluşan garip bir üç partili hükümetin, yine ilk kez sonuç olacağı giderek daha olası görünüyor. Merkel'in anahtarları halefine devretmesi en az bir ay sürecek - ya da belki iki katı kadar - koalisyon müzakereleri alabilir.