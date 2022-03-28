Almanya, Rusya Yanlısı 'Z' Sembolünün Kullanımını Kovuşturabilir

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına verilen desteği sembolize etmek için Almanya'da "Z" harfini sergileyen kişilerin kovuşturmaya açık olabileceğini söyledi.

Berlin eyaleti içişleri bakanı Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Bavyera ve Aşağı Saksonya' nın da bu tür eylemleri cezalandıracakları yönündeki açıklamaları sonrasında, şehir yetkililerinin Rusya' nın saldırganlığını onaylamak için kullanılan Z sembolü vakalarına atlayacaklarını söyledi.

Federal hükümetin İçişleri Bakanlığı sözcüsü gazetecilere şunları söyledi: "Z harfi elbette yasak değildir, ancak bireysel durumlarda kullanılması Rusya'nın saldırganlık savaşının bir onayı olabilir."

24 Şubat işgalinin ardından, Rusya içindeki ve dışındaki hükümet destekçileri, Rusya'da kullanılan Kiril alfabesinde bulunmayan mektubu, komşu ülkede savaşan Rus silahlı kuvvetleriyle dayanışma göstermek için kullandılar. Sembol, Ukrayna'da konuşlandırılan Rus askeri tanklarında da görülüyor.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlık savaşı bir suçtur ve bu saldırganlık savaşını alenen onaylayan kişi de kendisini kovuşturmaya karşı sorumlu kılabilir." dedi.

Yetkili, "Federal güvenlik yetkililerinin bu konuda bir gözü var ve bu açıdan çok sayıda federal eyaletin de bunun bir suç eylemi olup olmadığını bireysel davalarda inceleyeceğini ve buna göre harekete geçileceğinin duyurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Z sembolünün askeri donanıma emblazoned ilk görüldüğünden beri, V ve O da dahil olmak üzere diğer harflerin yanı sıra çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy'nin tam adının ilk harflerini savundukları yönündeki önerilerden, onları işleten askerlerin genellikle bulunduğu bölgeleri temsil ettiklerine dair şüphelere kadar uzanıyor.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir Instagram paylaşımında, Z sembolünün "za pobedu" veya "zafer için" anlamına geldiğini öne sürdü.