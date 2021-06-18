Almanya Başbakanı Merkel’den Türkiye Açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin belirli konuları beraber şekillendirme konusunda bağımlı olduklarını ifade etti. Berlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılacak olan görüşme öncesinde düzenlenen basın toplantısında Almanya Başbakanı Angela Merkel önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Merkel 24- 25 Haziranda Macron ile düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nde ele alınacak konularda koordinasyon sağlama isteklerinin olduğunu belirtti.

Merkel, zirvede dış politika konularında Türkiye ve Rusya ile ilişkilerinin de görüşüleceğini işaret etti. Hem kendisinin hem de Macron’un Nato Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yaptıklarını hatırlattı.

Bir taraftan görüş ayrılıklarının bulunduğunu ve büyük zorluklar ile karşı karşıya olduklarını bildiklerini ifade eden Almanya Başbakanı Angela Merkel bazı değerlendirmelerde bulundu. “Belirli konuları birlikte şekillendirmek isteniyorsa birbirimize bağımlıyız” şeklinde açıklamalarda bulunan Merkel, bu konular arasında Suriye ve Libya'nın geleceği ile göç sorununu da gösterdi.

Yapılan açıklamalarda Rusya ile ilişkilerin G7 Zirvesi’nde ele alınacağını hatırlatan Angela Merkel, Rusya'nın kendileri için büyük bir sınama olduğunu söyledi. Rusya'nın bunun yanı sıra Avrupa Birliği'nin en büyük kıta komşusu olduğunu ifade eden Merkel, herkesin hibrit saldırılara maruz kaldığını ispat etmelerinin gerektiğini açıkladı. Bununla birlikte Avrupa Birliği'nde güvenlik ve istikrar isteniyorsa Rusya ile görüşülmesine devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini hatırlatan Almanya Başbakanı Angela Merkel bu konu ile ilgili olarak Avrupa tarafının da bunu yapmasının doğru olduğunu söyledi. Diğer taraftan Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Angela Merkel'in Rusya ve Türkiye ile ilgili söylediklerine katıldığı açıklamalarında bulundu. Macron, Türkiye ile olan ilişkiler hakkında Mart ayında belirlenen şartları ele alacaklarını ifade etti.