Alman Trenine Bıçaklı Saldırı

Polis, Almanya'da bir hızlı trene bıçaklı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını doğruladı. Yerel polis, Associated Press haber ajansına Cumartesi sabahı yerel saatle sabah 09:00'da (08:00 GMT) saldırı hakkında bir telefon aldıklarını söyledi.

Almanya'nın yüksek hızlı ICE trenlerinden olan söz konusu tren, saldırı anında Bavyera'nın Regensburg ve Nürnberg kentleri arasında seyahat ediyordu. Polis, trenin şu anda durdurulduğu Seubersdorf'taki tren istasyonundaki saldırıyla ilgili olarak bir kişinin tutuklandığını söyledi. Polis, çok sayıda kişinin yaralandığını ancak kesin bir sayı veremediğini söyledi. Neumarkt in der Oberpfalz polisi yaptığı açıklamada, "Ön bilgilere göre, birkaç kişi yaralandı" dedi ve "artık tehlike kalmadığını" söyledi.

Bild gazetesi, ikisi ağır olmak üzere en az üç kişinin yaralandığını söyledi. Bir polis sözcüsü, hayatlarının hiçbirinin tehlikede olmadığını söyledi. Şimdiye kadar, saldırgan veya olası amaçları hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Yerel polis, Bavyera eyalet polisinin Seubersdorf'ta olay yerinde olduğunu doğruladı. Alman demiryolu ağı sözcüsü, Seubersdorf'taki istasyonun yaklaşık 9'dan beri kapalı olduğunu ve Regensburg ile Nürnberg arasındaki tren seyahatinin askıya alındığını doğruladı. Almanya son yıllarda silahlı gruplardan ve aşırı sağdan şiddet olayları yaşadı. 2015'ten bu yana çok sayıda saldırı gerçekleşti. 25 Haziran'da Almanya'nın güneyindeki Würzburg kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda üç kişi öldü, beş kişi de yaralandı.