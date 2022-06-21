Alman Ağır Silahları Ukrayna'ya Ulaştı

Ukrayna, aradığı uzun menzilli hassas silahların son teslimatında "nihayet" gelişmiş Alman topçu sistemini konuşlandırdığını söyledi.

Moskova, Litvanya'nın anakara Rusya'dan Kaliningrad dış bölgesine geçiş yapan bazı malları yasaklamasına yanıt vereceğini söyledi .

Konuyla ilgili olarak Rusya dışişleri bakanlığı tarafından çağrılan AB'nin Moskova elçisi, Rusya'yı "gerginlik verici adımlardan ve söylemlerden" kaçınmaya çağırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduyu güçlendirme ve yeni test edilen Sarmat kıtalararası balistik füzelerini yıl sonuna kadar göreve gönderme sözü verdi.

ABD Başsavcısı, Ukrayna'daki savaş suçlarının kovuşturulmasına yardım sözü verdi

ABD Başsavcısı Merrick Garland, Ukrayna ziyareti sırasında Şubat ayı sonlarında Rus işgalinden bu yana işlenen savaş suçlarının kovuşturulmasına yardımcı olma sözü verdi.

Garland, Polonya-Ukrayna sınırı yakınında Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova ile görüşmesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Nedensiz ve haksız Rus işgalinin ortasında ABD'nin Ukrayna halkına sarsılmaz desteğini ifade etmek için buradayım" dedi.

"Ben ve başsavcı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna makamlarına, tüm dünyanın gördüğü vahşet veya savaş suçlarından sorumlu olanları sorumlu tutmalarına yardımcı olmak için aldığı eylemlere ilişkin tartışmalarımıza devam etmek için buradayım." Fox News'de yayınlanan açıklamalarda söyledi.

Garland, "ABD hatasız bir mesaj gönderiyor - saklanacak yer yok" dedi. Biz ve ortaklarımız, bu vahşetlerden sorumlu olanlardan hesap sorulmasını sağlamak için her yolu deneyeceğiz” dedi.

Türk ekibi bu hafta Rusya'da Karadeniz tahıl koridorunu görüşecek

Türk yayın kuruluşları, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı kaynaklarına atıfta bulunarak, bir Türk askeri heyetinin Ukrayna'nın tahıl ihracatı için Karadeniz'de olası bir deniz koridorunun ayrıntılarını görüşmek üzere bu hafta Rusya'ya gideceğini söyledi.

Yayıncı Habertürk, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında 10 gün içinde İstanbul'da dörtlü bir toplantı yapılacağını ve toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılabileceğini söyledi.

Habertürk'ün aktardığı kaynaklar, plan kapsamında Ukrayna'nın Karadeniz kenti Odesa'da dört ayrı limanda üç koridor oluşturulacağını ve buradan hem Ukrayna hem de Rus gıda ürünlerinin sevk edileceğini söyledi. Oradan 6-8 ay içinde 30-35 milyon ton tahıl sevk edilmesinin beklendiğini söylediler.