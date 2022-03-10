Alışveriş Kredisi Duyuruldu! Acil Nakit İhtiyacı Olanlara O Bankadan Anında Kredi

Daha önce hiç gerçekleştirilmemiş bir kampanya gündeme geldi. Akbank ve A101 imzaladıkları anlaşma ile birlikte vatandaşlara cazip bir kredi fırsatı sunuyor. Peki kredi ayrıntıları neler? Nasıl başvuru yapılır? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Akbank ve A101 iş birliğinde yeni kredi kampanyası düzenlendi. Alışveriş yapacaklar, ihtiyaçlarını karşılamak için nakite ihtiyacı olanlar için özel olarak bekleme olmadan anında 15 bin TL'lik alışveriş kredisi verilecek. Akbank son aylarda gerçekleştirdiği kredi kampanyaları uygulamalarını genişletiyor. Banka tarafından anlaşmalı olan iş yerleri ve e-ticaret sitelerinde kullanılmak üzere alışveriş kredi kampanyasını başlattığını duyurdu. Alışveriş yapan vatandaşa, anlaşmalı e-ticaret sitesi ile bankanın onayına bağlı olarak 800 TL ile 35 bin TL arasında değişen kampanyalı alışveriş kredisi sunuluyor.

Akbank'tan Özel Alışveriş Kredisi

Türkiye'de son zamanlarda alınan özel kararlar ile beraber elektronik ürünlerde dahil olacak şekilde pek çok ürün satışında kredi kartı taksit uygulaması kabul edilmiyor. Fakat fiyat yüksek düzeylerde olan ürünlerin taksit fırsatı olmadan alınabilmesi günümüzde pek mümkün olmuyor. Ekonomik olarak meydana gelen bu durum üzerine de bankalar bi adım atarak çeşitli pek çok kapsamda alışveriş kredileri sunmaya başladı. Bu kampanyalar içerisinde en çok ilgi gören Akbank tarafından sunulan alışveriş kredisi oldu.

Akbank ve A101 Alışveriş Kredisi Ayrıntıları

Ekonomik olarak sıkıntılar içerisindeolan vatandaş sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Temel gıa ve market alışverişlerini yapabilmek için enflasyon oranları sebebiyle alım gücü düşüyor. Akbank, ülkemizde meydana gelen bu ekonomik durum ile birlikte alışveriş kredisi kampanyasını duyurdu. Bu kampanya çerçevesinde farklı ayrıntılar da müşterilere sunuluyor. A101 ile işbirliği içerisinde düzenlenen anlaşma ile mağazalarda yer alan elektronik, mobil cihazlar, giyim ve beyaz eşya gibi pek çok ürün grupları da dahil olmak üzere bu ürünlerden alışveriş gerçekleştirilmesi durumunda alışveriş kredisi kullanıma açılıyor.

Akbank bankası tarafından duyurulan ayrıntılara göre alışveriş kredisinin kapsamı normal market ürünleri ile birlikte alışverişler vede market ürünlerini dahil etmiyor. Banka tarafından yapılan taksitlendirme fırsatı ile beraber yüksek miktarlardaki ürün gruplarına özel olarak kullanım fırsatı sağlanacağı belirtildi. Sizlerde Akbank müşteri hizmetlerini arayarak ya da Akbank resmi internet adresi üzerinden kampanyaya yönelik ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.