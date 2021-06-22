Alişan'ın Kardeşinden Kötü Haber!

2018 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Buse Varol ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Alişan’dan kötü haber geldi. Ünlü ismin menajeri ve aynı zamanda kardeşi olan Selçuk Tektaş’ın koronavirüse yakalandığı ve durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı. Pozitif test sonucu alan Selçuk Tektaş’ın durumunun ağırlaşması nedeni ile yoğun bakıma kaldırıldığı ve tedavisine orada devam edildiği öğrenildi.

2019 senesinin Şubat ayında oğulları Burak’ı kucaklarına alan Alişan ile Buse Varol çifti, bir süre önce ise ikinci kez anne babalık duygusuna yaşamıştı. Bu defa kız çocuk sahibi olan çift çocuklarına Eliz İsmini vermiş ve bu haberi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. İkinci kez baba olan sevilen şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın ise korona virüse yakalanması üzüntü ile karşılandı. Pozitif test sonucu alması ardından durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş’ın Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam eden Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Kardeşi ve menajeri olan Selçuk Tektaş’ın yanı sıra ünlü şarkıcı Alişan'ın daha koronavirüse yakalandığı ile ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş’ın durumu ağırlaşınca Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. 2009 senesinde Merve Tektaş ile nikah masasına oturan Selçuk Tektaş’ın bu evlilikten iki tane de kızı bulunmakta.

Ünlü Şarkıcı Alişan ise geçtiğimiz ay kardeşi ve menajeri olan Selçuk Tektaş’ın doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yazarak bu özel günü kutlamıştı. Oğlu Burak ile kızı Eliz’in onun gibi bir amcaları olduğu için çok şanslı olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı Alişan, kendisinin de onun gibi bir kardeşi olduğu için ve kardeşinin ailesini her zaman gururlandırdığı için çok şanslı olduğunu yazmıştı.