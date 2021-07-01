Alişan'ın Kardeşi Selçuk Tektaş’ın Sağlık Durumunda Olumlu Gelişmeler Yaşandı

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış ve daha sonra durumunun ağırlaşması sebebi ile yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, sağlık durumu hakkında sevenlerini korkutmuş ve durumunun kritik olması nedeniyle Alişan'ın hayranlarını yasa boğmuştu. Son olarak Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın sağlık durumu ile ilgili şarkıcı Yaşar İpek yeni gelişmeleri haber verdi ve Tektaş’ın sağlık durumu hakkında olumlu gelişmeler yaşandığı bilgisini paylaştı.

Ünlü sunucu Seren Serengil'in eski eşi müzisyen Yaşar İpek geçtiğimiz gün ünlü şarkıcı Alişan ve koronavirüs tedavisi gören kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ı ziyaret edip durumu hakkında bilgi aldı. Selçuk Tektaş’ın koronavirüs pozitif vaka olması sebebiyle durumu ağırlaşmış ve daha sonra yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sevilen şarkıcı Yaşar İpek ise yoğun bakımda olan Selçuk Tektaş’ın ağabeyi Alişan'dan en güncel bilgileri aldığını ifade ederken sağlık durumu hakkında olumlu gelişmeler yaşandığı bilgisini paylaşmayı da ihmal etmedi.

Yaşar İpek, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini açıklarken haberlerin güzel olduğunu da belirtti. Doktorların Selçuk Tektaş’ın sağlık durumu hakkında dört gözle bekledikleri bazı reaksiyonların gerçekleştiğini ifade ederken Selçuk Tektaş’ın durumunun iyiye gittiğini, beklenen reaksiyonları gösterme konusunda başarılı sonuçlar alındığını ifade etti. Yaşanan son gelişmelerin koronavirüs tedavisi açısından da oldukça önemli olduğunu açıklayan Yaşar İpek, herkesten Selçuk Tektaş adına dua istedi.

Alişan ise geçtiğimiz aylarda kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşamış ve duygularını sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile ifade etmişti. Daha sonra kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş’ın rahatsızlanıp hastaneye kaldırılması hakkında sevenlerinden dua isteyen ünlü şarkıcı, kardeşi Selçuk Tektaş’ın entübe edildiği bilgisini de paylaşmıştı.