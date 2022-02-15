Alişan- Buse Varol Evliliği Neden Bozuldu, Problem Ne?

Ünlü Şarkıcı Alişan ile iki çocuğunun annesi ünlü oyuncu Buse Varol’un evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyor ve çiftin boşanacağı söyleniyordu. Önceki gün ünlü çift oğulları Burak'ın doğum günü partisinde beraber poz vermeyi ihmal etmedi ve yapılan bu paylaşım dikkat çekti. Fakat gerçekleşen bu doğum günü paylaşımının aksine Alişan ile Buse Varol'un arasındaki problemin çözülmediği iddiası ortaya atıldı. İkili arasında çıkan kriz hakkında önemli açıklamalarda bulunan Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali dikkatleri üzerinde topladı.

Ünlü sunucu Bircan Bali, ünlü çift Alişan ile Buse Varol arasında çıkan krizin sebebinin çiftin kızları Eliz'in doğum gününde Alişan'ın hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ın fotoğrafının bulunduğu pastanın yaptırılmak istenmesinden kaynaklı olduğunu açıkladı. Uzun bir süredir magazin gündeminin üst sıralarında yer alan konu Alişan ile Buse Varol evliliği hakkında detaylar merak konusu oldu. Ünlü çiftin boşanmasını istemeyen hayranları yaşanan gelişmeleri takip ediyor ve konu hakkında bilgi toplamaya çalışıyordu. Önceki gün Buse Varol ile Alişan'ın oğulları Burak'ın doğum gününde çekilen fotoğraf çok konuşulmuş ve çiftin aralarındaki buzları eritip eritemediği merak edilmişti. Yayınlanan fotoğrafta ünlü oyuncu Buse Varol'un eşi Alişan'dan biraz uzakta durması gözlerden kaçmayan bir ayrıntı olarak görülmüştü.

Dikkat çekici gelişmelerin yaşandığı sırada ünlü çiftin evliliği hakkında flaş bir iddia ortaya atan Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali, dikkatleri üzerinde topladı. Bircan Bali'nin iddiasına göre Alişan, kızları Eliz'in doğum gününde hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ın fotoğrafının bulunduğu bir pasta yapılmasını istedi ve kriz bu şekilde çıktı. Bu kriz sonrasında ikilinin evliliğinde problemlerin başladığı öne sürüldü ve konu magaizn gündemin üst sıralarında yer aldı.

Ünlü oyuncu Buse Varol konu hakkında konuşmuş ve Alişan ile görüştüklerini, aynı evde yaşadıklarını belirtmişti. Yüzüğün ya da farklı bir şey gösterge olmadığını açıklayan oyuncu, bir krizin ise olmadığını belirtmişti.