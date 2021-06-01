Aleyna Tilki Sektöre Girdiğini ve Taklit Edildiğini Söyledi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı ve kariyer hayatı hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Son olarak çıkardığı “Retrograde” isimli İngilizce şarkısı hakkında konuşan Tilki, amacının dünya sektörüne Aleyna'yı tanıtmak olduğunu söyledi. Bu hedefini gerçekleştirmiş olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, dünya çapındaki ünlü prodüktörler ile çalışmaya başladığını da belirtti. Hedefinin dünya çapında taklit edilebilir biri olmak ve stilini gösterebilmek olduğunu açıklayan ünlü isim, çok sayıda dünya markasının kendisini taklit etmeye başladığını da ifade etti. Bu durumda sektöre giriş yaptığının da buradan anlaşılabileceği bilgisini paylaştı.

Bir süredir Londra'da yeni şarkısının hazırlığını yapmakta olan Aleyna Tilki, önceki gün Kuruçeşme'de kameralara yansıdı ve muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Şarkıcının bir ödül töreninin çekimlerine katıldığı öğrenildi ve basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlar dikkat çekti.

Gazetecilerin kendisine sorduğu “Tekrar oyunculuk yapar mısınız?” sorusuna da ünlü şarkıcı, “Bilemiyorum” şeklinde bir yanıt verdi. Oyunculuğun çok zor olduğunu ifade eden genç şarkıcı, şarkı yaptığı sırada 24 saat stüdyoda kalabileceğini fakat bir dizide yönetmenin kendisini sürekli yönettiği zaman istenileni yapmanın kendisine göre bir şey olmadığını açıkladı. Genç şarkıcının yapmış olduğu açıklamalar ile birlikte oyunculuk yapmaya çok sıcak bakmadığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabında 2 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’ye, yeni şarkısı ile ilgili almış olduğu bir dönüşler soruldu. Harika tepkiler aldığını açıklayan genç isim, özellikle Latin Amerika, Kuzey Avrupa ve Hindistan'dan çok güzel tepkiler aldığını bunların dışında Türklerden de çok güzel destekler ile karşılaştığını söyledi. Türklerden gelen bu desteğe ihtiyacı olduğunu belirten şarkıcı, “Sağ olsunlar bana bu desteği verdiler” dedi. Bunun yanı sıra Konya'da doğmuş olmanın kendisine çok şey kattığını da söyledi ve kendisini dünya starlarından ayıran özelliğin Konya'da doğmuş olması olduğunu belirtti.