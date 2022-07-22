Aleyna Tilki, İç Çamaşırlarıyla Bir Fotoğraf Yayınladı

Son birkaç gündür oyunculuk yaptığını kabul eden Aleyna Tilki, yatak odasındaki iç çamaşırı pozunu sosyal medya hesabından "Öldüm" başlığıyla paylaştı. İç çamaşırı pozu nedeniyle eleştirilen Tilki, "Sahte muhafazakarlarla iç çamaşırı partisi istiyorum. Geçenlerde Kıbrıs'ta bir konsere giden ve çaldığını kabul eden Aleyna Tilki, yaptığı bir paylaşımla adını duyurmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından iç çamaşırıyla poz verdi



3 milyon takipçisi olan aktif bir Instagram hesabı olan Tilki, sonunda yatak odasından paylaşım yaptı. Tilki, yatak odası iç çamaşırlarıyla yaptığı pozları takipçilerine sunarak "Öldüm" ipucunu attı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Tilki'nin paylaşımı sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Aleyna'dan yanıt



Fotoğrafta müstehcen olduğu için eleştirilen şarkıcı, Twitter'dan takipçilerine "Cesaretin varsa çıplak gitme" yanıtı verdi. "Aslında hiçbir giyinmenin türü öyle değildir. Cesaret ister. Toplumun bir gerçeği var ki, bu cesaret insanı inciten ve bir suçlu olarak yaratılmış cesarettir. Gerçekten temiz bir yerden muhafazakar insanlara derin ve sonsuz saygım var. "



"Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşırı partisi düzenlemek istiyorum."

Dedelerimiz bize değerli bir şey öğrettiler. İnan bana, onun iç çamaşırlarıyla ortalıkta dolaşmıyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşırı partisi istiyorum. Son fotoğrafımı "muhafazakarlık" adı altında eleştirenler. İkisi de muhafazakar değil. Algınız bir gün önce bir Türk olarak Billboard'a gittiğim röportaj yerine son fotoğrafıma yanıt verdiyse ilginiz başarılı olmadı ama iç çamaşırıma oldu."



"KUMARI SEVİYORUM"



Geçtiğimiz günlerde kumardan zevk aldığını itiraf eden Aleyna Tilki, şunları söyledi: Burada itiraf edeyim. Ama o zamana kadar hep sınırlarımı belirledim ve oynadım. Genelde ondan sonra giderim. Kumarı kazanırsan, kullanma."