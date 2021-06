Aleyna Tilki Eurovision Hakkında Konuştu! Aleyna Tilki Eurovision’a Katılacak Mı?

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Türkiye'nin 9 yıllık bir ara sonrasında Eurovision’a katılması için girişimde bulunması ardından bazı özel açıklamalar yaptı. Kendisine gelen sorular karşısında konu hakkında düşüncelerini belirten genç şarkıcı, Eurovision’a katılmayı düşünmediğini söyledi. Türkiye'yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada ve şampiyonlar liginde temsil etmek istediğini açıklayan başarılı isim Aleyna Tilki, yapmış olduğu bu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'nin Eurovision’a katılımı ile ilgili harekete geçtikleri bilgisini açıklayan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren gündem olan açıklamalarını geçtiğimiz gün yapmıştı. TRT Müdürü İbrahim Eren, Avrupa Yayın Birliği’nin yeni başdanışmanından da bahsetmiş ve Eurovision’ın başına Kuzey Avrupa'dan çok iyi birinin geldiğini söylemişti. Bu sene Eurovision’ı çok başarılı bulduğunu ifade eden Eren, uzun bir süre ardından güzel bir yarışma gerçekleştirdiklerini ifade etmişti

TRT Müdürü İbrahim Eren'in Eurovision hakkında yapmış olduğu açıklamalar ardından başarılı şarkıcı Aleyna Tilki de takipçilerinden kendisine gelen sorulara yanıt verdi. 21 yaşındaki genç isim, Eurovision’a katılmak istememe sebebi olarak Avrupa'da Türkiye'yi lokal bir şarkıcı olarak temsil etmek istemediğini söyledi. Tüm dünyada Türkiye'yi temsil etmek istediğini açıklayan Tilki o ligde bulunan prodüktörler ile çalışmaya başladığını da açıkladı.

1975 senesindeki ilk çıkışından bugüne kadar Eurovision’a 34 defa katılan Türkiye, ilk olarak Semiha Yankı’nın “Seninle Bir Dakika” isimli şarkısı ile katılım göstermişti. Daha sonra 24 Mayıs 2003 tarihinde Letonya'da yapılan 48. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Sertap Erener'in Everyway That I Can isimli şarkısı 1. olarak seçilmişti.

2012 yılında ise Türkiye son kez yarışmada bulunmuş ve Can Bonomo Türkiye'yi temsil etmişti. “Love Me Back” isimli şarkı ile 7. seçilen Can Bonomo performansı ile takdir toplamıştı.