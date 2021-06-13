ALES 2021 ne zaman? ALES/2 sınav tarihi belli oldu
ALES 2021 ne zaman? Ales 2021 2 sınav tarihi belli oldu. ALES/2 2021 yılında ikinci tarih netleşti. İşte ÖSYM yapılan yeni ALES tarihi.
Güncel 13.06.2021 - 15:01 13.06.2021 - 15:05 Berkay Keskin
2021 yılında 3 kez yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (Ales) ikinci sınav tarihi belli oldu. ALES 2021/2 başvuru tarihleri netleşti.
ALES 2021 ALES/2 ne zaman?
ALES 2021 ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 Pazar günü yapılacak.
ALES/2 başvuru tarihi ne zaman?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES/2 başvuru tarihi 3 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar sürecek.
ALES/2 2021 sınavı 19 Eylül pazar günü 10:15'te yapılacak.