ALES 2021 ne zaman? ALES/2 sınav tarihi belli oldu

2021 yılında 3 kez yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (Ales) ikinci sınav tarihi belli oldu. ALES 2021/2 başvuru tarihleri netleşti.

ALES 2021 ALES/2 ne zaman?

ALES 2021 ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 Pazar günü yapılacak.

ALES/2 başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES/2 başvuru tarihi 3 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar sürecek.

ALES/2 2021 sınavı 19 Eylül pazar günü 10:15'te yapılacak.