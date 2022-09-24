Aldatmak Dizisinin Usta Oyuncuları O Sahneye Damga Vurdu

ATV ekranlarında iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayan Aldatmak isimli televizyon dizisi projesi ilk bölümünü 22 Eylül 2022 tarihinde izleyici kitlesiyle buluşturdu. Bir Zamanlar Çukurova isimli dizi projesi Perşembe akşamlarında 4 sezondur seyirci ile buluşuyordu. Aldatmak isimli dizi Bir Zamanlar Çukurova dizisi sonrasında aynı akşam Atv'nin güçlü bir yapımı olarak ekranlara verildi. Söz konusu dizi projesi hakkında dikkat çeken bir diğer nokta ise Vahide Perçin isimli oyuncunun tekrardan Aldatmak isimli dizi ile ekranlara dönüş yapması oldu. Seyirci grubu ise Vahide Perçin’in oyunculuğa geri dönmesi sebebi ile büyük bir mutluluk yaşadı.

Vahide Perçin dizide bu defa Güzide isimli bir hakime karakterini hayat veriyor ve güçlü bir oyunculuk performans sergileyerek hayranlarından beğeni topluyor. Yine alkışlar ve övgüler ile karşılanan Vahide Perçin'in oyunculuğu dizinin öne çıkmasına sebep oldu.

Ünlü oyuncu Vahide Perçin, Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesinden kendi isteğiyle ani bir şekilde ayrılmış ve daha sonra etkileyici bir şekilde dönüş yaparak seyirci grubu ile buluşmuştu. Yeni dizi olan Aldatmak isimli projede Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi iki usta isim de Vahide Perçin'e eşlik ediyor.

Dizide Mustafa Uğurlu Güzide karakterinin eşi olan Tarık isimli karakteri canlandırırken Ercan Kesal da sevdalısı ve eski arkadaşı Sezai karakterine hayat veriyor. Güzide karakteri mutlu bir evlilik yaşadığını düşünürken büyük yalanlar ile aldatıldığını öğreniyor ve izleyici grubu Güzide karakterinin ne yapacağını merak ediyor.

Seyirci kitlesi usta oyuncu Vahide Perçin'in Aldatmak isimli televizyon dizisi projesiyle ekranlara dönüş yapması sebebiyle dizi projesini merak ve heyecan içerisinde bekliyordu. Sosyal medyadan diziyi bir solukta izleyen izleyici grubu Vahide Perçin'e övgü dolu mesajlar göndermeyi de ihmal etmedi. Bunun yanı sıra Vahide Perçin ile Ercan Kesal arasında yaşanan bir sahne de geceye damga vurdu. Sezai ile Güzide karakterleri seneler önce mezun oldukları okulun bahçesinde karşılaştı ve bu karşılaşmada duygu dolu bir yakınlaşma yaşandı. Bunun yanı sıra bu karşılaşma içerisinde özel bir sevgi ve dostluk da gündeme geldi.

Güzide ile Sezai karakterleri arasındaki bakışmalar, susarken gözlerinde yer alan ifadeler, konuşmaya çalışırken konuşamamaları, mimikleri, vücut hareketleri ve tavırları izleyici grubunun içine işleyen küçük fakat çok etkili sahneler oldu.

Üniversite yıllarında Sezai karakterinin Güzide'ye karşı hissettiği çok derin bir aşk ve Güzide’nin daha sonra yakın arkadaşları olan Tarık ile evlenmesi hatırlatıldı. Yıllardır Sezai'nin içinde yaşadığı aşk Güzide'yi okul bahçesinde görmesi ile depreşti ve ikili arasında daha sonra yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Bunun yanı sıra okul bahçesinde iki eski arkadaşın karşılaşması sonucunda Güzide’nin de Sezai'ye karşı boş olmadığı şeklinde yorumlar yapıldı. Vahide Perçin ve Ercan Kesal gibi iki usta oyuncu iki eski dost olarak karşılaştı ve gözlerinde bazı mesajlar yer aldı.