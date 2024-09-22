Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor’u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan teknik direktör Fatih Tekke, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Daha önce iyi oyunlar oynayıp kaybettiğimiz maçlar oldu," dedi.

Tekke, takımın oyununu değerlendirirken, "Bugün iyiye yakın bir performans sergiledik ama tam anlamıyla iyi diyemem. Pas kalitemiz yüksekti ve savunmada da iyiydik," ifadelerini kullandı. Oyuncularının fiziksel durumunun ilk bölümde zorlandığını belirten Tekke, "Bu galibiyet moral kaynağı olacak. Mücadelemiz geçen yılki performansımızın devamı," şeklinde konuştu.

Alanyaspor’un oyunu daha cesurca oynayarak gelişmeye devam edeceğini vurgulayan Tekke, Adana Demirspor'a da gelecekteki maçlarında başarılar diledi. Bu galibiyetle Alanyaspor, ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu.