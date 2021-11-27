Aktivistler Tanzanya'nın Hamile Kız Öğrencilere Yönelik Yasağı Kaldırma Hareketini Selamladı

Tanzanya, bu hafta, hamile kızların okula dönmesini yasaklayan tartışmalı bir yasağın kaldırıldığını duyurdu; bu karar, aktivistlerin hükümeti ayrımcı bir politika olarak adlandırdıkları politikadan vazgeçmesi için yıllarca süren sürekli baskılarının ardından alınan bir karardı.

Çarşamba günü, Eğitim Bakanı Joyce Ndalichako, hükümetin, okulu bıraktıktan sonra hamilelik nedeniyle de dahil olmak üzere okula geri dönmek isteyen öğrenciler için yeniden giriş önündeki tüm engelleri kaldıracağını söyledi.

Bakanlığın daimi sekreteri Leonard Akwilapo, El Cezire'ye “Doğru zaman” dedi. “Bunun hakkında çok fazla tartışma vardı ve toplum bu yasağı kaldırmaya hazır görünüyordu. Sosyal medya, birçok insanın değişim istediği bu konuyla ilgili tartışmalarla dolup taşıyor”.

Öğretmenler, 1960'ların politikasının, bu yıl Mart ayında ölen ve Tanzanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın yerine geçen merhum Başkan John Magufuli'nin önceki yönetimi sırasında şiddetle uygulandığını söylüyorlar.

Magufuli bir keresinde hükümetinin anneleri eğitmeyeceğini söylemişti.

“Öğrenciye bedava okuması için para veriyorum. Sonra hamile kalır, doğurur ve sonra okula döner. Hayır, benim yetkim altında değil” dedi.

İfadeleri genellikle resmi politika haline geldiğinden, bu duruşu daha fazla zorunlu gebelik testi yapılmasına ve hamile bulunan kızların sınır dışı edilmesine yol açtı. Araştırmacılar ve kampanyacılar ayrıca hükümet yetkilileri ve destekçilerinden gelen düşmanlıkla karşı karşıya kaldı.

Uzun süredir politikaya karşı kampanya yürüten Change Tanzania grubunun koordinatörü Mshabaha Mshabaha, “Aktivistler bu değişiklik için savaşırken çok büyük bir bedel ödediler” dedi.

“Ön cephede bulunanlarımız, merhum Başkan John Magufuli'ye karşı kişisel siyasi gündem sahibi olarak görülüyordu. Yabancı değerlerin propagandasını yaptığımızı ve okullardaki çocuklar arasında fuhuşu teşvik ettiğimizi. Görünüşe göre yetkililer bizim sadece kızların eğitim hakkı için mücadele ettiğimizi anladılar.”

Şubat 2020'de muhalefetteki ACT Wazalendo partisinin lideri Zitto Kabwe, Dünya Bankası'na "ayrımcı politikası" nedeniyle hükümete borç vermemek için yazan bir aktivist koalisyonuna liderlik ettikten sonra parlamento üyelerinden ölüm tehditleri aldı. hamile kızları okullardan uzak tutmak.

'Cinsel eğitime daha fazla yatırım yapın'

Hamilelik nedeniyle okulu bırakan kızlar için kapasite geliştirme örgütü Okoa New Generation'ın kurucusu ve CEO'su Neema Mgendi, bundan sonraki en kritik adımın önleme çabalarına odaklanmak olduğunu söyledi.

Mgendi, “Okullarda hamile kalan kızların çoğu temel cinsel eğitimden yoksun” dedi. "Bu gelişmeyi takdir ettiğimiz için, şimdi en önemli adım, cinsel eğitime daha fazla yatırım yapmak ve öğrenciler arasında genç gebeliklerin ve çocuk evliliklerinin etkileri hakkında farkındalığı artırmak ve onları okullarda kalmaya teşvik etmektir."