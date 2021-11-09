Aktifbank Düşük Kredi Notu Olanlara 60.000 TL, 50.000 TL, 40.000 TL Ödeme Yapıyor, Başvurular PTT'den Yapılıyor

Aktifbank üzerinden düşük skora 40.000 TL 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Banka kredi başvurusu için başvuru şartlarında sadece icralık ve avukatlık durumunuzun olmaması yeterlidir. Kredi notu yüzünden kredi alamayanlar Aktifbank N-Kolay kredi kampanyasına katılarak 36 ay vadeli ve 40.000 TL’ye kadar kredi alabileceklerdir. Kredi sonucu uygun olan kişilerin banka değerlendirme sonucunda hemen sonuç verecektir.

Aktifbank, ülkemizde ilk olarak PTT üzerinden emekli kredisi vererek gündeme gelmiştir. Emekli maaşını PTT üzerinden alan kişiler, hala PTT üzerinden 60 bin TL’ye kadar kredi alabilmektedirler. Bu durum çok rağbet görünce, banka kredi notu düşük olan kampanyasını normal vatandaşlar içinde başlatmıştır. Bankalardan eğer kredi notunuz yüzünden onay alamıyorsanız, banka sizlere hemen kredi veriyor.

40.000 TL’ye kadar verilen bu limitlerde, şubelere gitmeden, online veya adresinize gelen banka personeli ile birlikte kredinizi kullanacaksınız. Kredi için kredi notunuz düşükse ve onay alırsanız, yüksek faiz oranları ile kredi verildiğini bilmeniz gerekiyor.

Diğer bankalara nazaran daha yüksek faiz veren Aktifbank n-kolay kredi, kredi notu yüksek kişilere daha uygun faizlerle kredi imkanı sağlamaktadır. Sizlerde eğer bu şekilde başvuru yapacaksanız, Aktifbank kredi başvurusu yapabilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl başvuru yapabilir, kredi nasıl alınır, bunun bilgilerini verelim.

Aktifbank N-Kolay Kredi Başvurusu SMS

Kredi başvurusu için en kolay yöntem SMS ile kredi sistemine başvurudur. Sizlerde cep telefonunuzdan hemen mesaj atarak ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. Aktifbank üzerinden mesajla başvuru yapacak olan kişiler, Kredi yazın boşluk bırakın ve kendi tc kimlik numaranızı yazarak 3050’ye gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Sistemsel bir sıkıntı yoksa banka 10 dakika olmadan size kredi sonucunu mesaj ile atacaktır. Kredi sonucu uygun olduktan sonra banka genel müdürlük sizi arayacak ve kredi girişi için bazı bilgiler isteyecektir. Daha sonra yetkili kişiye randevu vererek, ev adresinizde veya iş adresinizde kredinizi kullanabileceksiniz. Adresinize gelen banka personeli ilk olarak sizi banka müşterisi yapacak ve daha sonra kredi kullandıracaktır.

Bu krediye başvuru yapan kişilerin, eğer passolig kartı varsa Aktifbank müşterisi olmuş demektir. Aktifbank passolig kart uygulaması üzerinden de online olarak kredi imkanı veriyor. Onaylı kredinizi, kimseyi beklemeden hemen hesabınıza aktarabilirsiniz.

Aktifbank İnternetten Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğer SMS ile kredi başvurusu yapamadıysanız, bankanın internet sitesine girerek buradan başvuru formunu doldurabilirsiniz. www.nkolaykredi.com.tr adresine girdiğinizde sizi karşılayacak olan başvuru formuna istediğiniz tutarı yazıp, vadeyi seçtikten sonra başvuru adımlarını takip etmeniz gerekmektedir.

Kredi başvuru sonucu başvuru yaptığınız sayfanın sonunda sizlere gösterilecektir. Onay almanız durumunda aynı SMS kredide olduğu gibi işlemler yapacak ve banka personelinin adresinize gelmesi ile birlikte kredinizi kullanacaksınız.

Aktifbank 40.000 TL’ye kadar verdiği bu kredilerde 36 ay vadeli olarak sizlere kredi desteği hizmeti verecektir. Dilerseniz ilk taksit ödemenizi 3 ay ertelemeli olarak yapabilirsiniz.