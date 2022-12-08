Akşam 21:00 haberi: Emekliye 100.000 TL ödeme "TBMM" onaylandı!

Emekli maaş alan vatandaşlar, aralık ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kamu bankaları üzerinden 100000 TL'ye kadar alacakları nakit kredi kampanyası, Meclis onayından geçti. Emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 100000 TL'ye kadar alacağınız tüm kredilerde, Meclis onayından da geçen onayla ile birlikte devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden onay alabilirsiniz.

Emekli olan kişiler başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, maaş müşterisi olması, banka tarafından istenen şartların başında geliyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde emekli maaş hesabınız üzerinden 100000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, Meclis onayından geçen bu kampanyaya katılarak destek kredilerinden faydalanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte alabileceğiniz yüz bin TL kredilerde sizlere yirmi dört ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak kredi imkanı sağlanıyor.

Başvurular nasıl yapılır?

Halkbank VakıfBank, Ziraat Bankası üzerinde hesabınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalara katılabilmek için bankanın internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. Halkbank Vakıfbank ve Ziraat Bankası internet siteleri üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında, sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınız belli olmaktadır. Onaylanan tutarı, isterseniz banka şubeleri üzerinden kullanabilir, eğer düşük limitlerde kredi onayı aldıysanız da banka müşteri hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredi kullanabilirsiniz.