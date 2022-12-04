Akrep Burcu Aralık 2022 Aylık Burç Yorumu

Aralık ayında Akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar balık burcunda Neptün'ün ileri hareketine başlaması ile problemlerine cevap bulabilir ve uzun süredir atmak istedikleri adımları atabilir. Burç sahipleri Aralık ayının ilk haftalarında hayatlarında tutmak istedikleri konuları derin bir şekilde düşünebilir ve bunun sonucunda bazı yüzleşmeler yaşayabilir. Sorumlulukları ve istekleri arasında kolay bir şekilde köprü kurmakta olan Akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar aşk hayatında da istikrarlı bir şekilde ilerleyecektir. Akrepler Aralık ayının ilk günlerinde duygusal ilişkilerinin hangi noktada olduğunu görebilir ve bunun sonucunda ilişkilerini bitirmeye karar verebilir. Bekar olan Akrep burçları ise yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da yeni bir insan ile tanışabilir.

İletişim trafiği de Aralık ayının ilk haftalarında Merkür'ün Oğlak burcuna hareket etmesi sonucunda yoğunlaşacak ve iş görüşmeleri Akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar için net bir hal alacak. Burç sahipleri devlet dairelerindeki işlemlerine de zaman ayırabilir ve bunu ön plana alabilir.

Ekonomik anlamda akrep burçlarının ve yükselen burcu akrep olanların elektronik eşya almaya da iş büyütme gibi durumlara hazır olmaları bu dönemde gerekmektedir. Yine Akrep burçları özel hayatları yerine içlerine daha çok yoğunlaşabilir ve bu şekilde bir dönem geçirebilir. Yine de burç sahipleri için tavsiye edilen durum bu dönemde ilişkilerinde ilgisiz olmamaya özen göstermeleri olacaktır. İnsan ilişkilerini de Venüs'ün Oğlak burcuna geçmesi önemli bir hale getirecek ve Akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar birbirlerini iş ve duygusal anlamda besleyecekleri insanlar ile bir araya gelecektir.

İkizler dolunayı 8 Aralık tarihinde gerçekleşecek ve Akrep burçları bu Dolunay sonucunda borçlanma ya da ek gelir gibi kolunlar ile ilgilenecek. Burç sahipleri güvenmedikleri konuların sonuçlarını görmeleri sonucunda nasıl davranmaları gerektiğini de fark edecektir. Duygusal ilişkilerin kendilerine sağladığı faydayı ve ailelerine ne kadar değer verdiklerini de fark edecek olan Akrep burçları hareketli bir hafta geçirecektir. Bunun yanı sıra Akrep burçları Aralık ayının ortalarında yapacakların mali girişimlerinin sonuçlarından emin olursa sıkışıklık yaşamaları da önlenecektir.

Günlük hayatlarında bazı endişeler ile de yüzleşebilecek olan burç sahipleri hayatı korku içinde yaşayamayacaklarını görebilmek adına geçmişi bırakmalı ve artık önlerine bakmalıdır. Akrep burçlarına geri hareket eden gezegenler geçmişle vedalaşıp geleceğe hazırlık yapmalarını tavsiye etmektedir. Zihinsel ve psikolojik sağlıkları için burç sahipleri işlerine odaklanmalı ve açığı kapatmalıdır.

Ayın akrep burcunda ilerleyiş sonucunda 18-19 Aralık tarihinde dikkati kendilerine çevirecek olan Akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar kendilerini güvenmedikleri konuların yaşamlarına etkisini düzeltemeyeceklerini anlayacaktır. Bunun yanı sıra duygusal ilişkilere odaklandıkları zaman akrep burçlarının kıskançlıktan uzak durmaları gerekmektedir. 22 aralık 2022 tarihinde güneşin Oğlak burcuna geçiş yapması ile iletişim konuları da akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar için gündemde yer alacaktır.