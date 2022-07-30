Akrep Burcu Ağustos Ayı Burç Yorumu 2022

Senenin ağustos ayının ilk haftasında Güneş ve Venüs kariyer evinde yer alacak ve bu durum akrep burçlarını oldukça etkileyecek. Kendinden emin tavırları ile dikkat çekici olan Akrep burçları girdikleri topluluklarda ve sosyal ortamlarda güzel konuşmalar yapacak. Kariyer hayatlarını destekleyici toplantılarda bulunacak olan akrepler iş yemeklerinde dikkatleri üzerine çekebilir. İş hayatlarında karşı karşıya geldikleri kişilere dikkat etmeleri gereken akrepler kariyer hayatları hakkında yeni teklifler de alabilir. Sosyal çevrelerini istemleri doğrultusunda kullanabilecek olan burç sahipleri yoğun bir tempo ve yoğun bir iş hayatı geçirecektir.

Akrep burçları duygusal hayatlarında istenilen tempoyu tutturacak ve bunu yanı sıra geleneksel yapılarını da kararlı bir şekilde koruyacak. Ağustos ayında genel olarak yüksek enerjili olacak olan Akrep burçları iş hayatlarında da bu durumu ortaya çıkaracaktır. Onlar için tavsiye edilen durumlar iş hayatında ve performans gereken konularda daha temkinli olmalarıdır. Venüs, Güneş ve Merkür kısmında beraber hareket edecektir.

Aşk hayatında ise birinin duygusal açılımı ile karşılaşabilecek olan Akrep burçları öğrendikleri karşısında heyecan duyabilir. Akrepler için tavsiye edilen durum günlük işleri yaptıkları sırada hiçbir konuyu kafalarına takmamak olacaktır. Ağustos ayının son günlerinde duygusal enerjilerinde yoğunlaşma hissedebilecek olan akrep burçları hoşlandıkları kişilerin etkisi altına da kalabilir. Yine ağustos ayının son günlerinde parasal konular akrep burçları için önemli olabilir ve bu başlıklar üzerinde yoğunlaşmalar yaşanabilir. Kendilerine prestij kazandıracak olan önemli şirketlere danışmanlık yapmaları mümkün olan akrep burçlarının gereksiz cesaret gösterilerine kapılmamaları tavsiye edilir.

Akrep Burcu Erkeği Özellikleri Nelerdir, Karakteri Nasıldır?

Her bakımdan güvenilir, ayakları üzerinde durabilen ve kararlı bir yapıya sahip olan akrep burcu erkeği sürekli bir hareket halindedir. İçlerinde birer küçük çocuk bulunduran akrep erkeklere heyecanlıdır ve asla vazgeçmeyen bir yapıya sahiptir. Sürekli yeni şeyler öğrenmek isterler ve meraklıdır. Bunun yanı sıra merhametli ve çok duygusal olan akrep burcu erkekleri özgürlüğüne de düşkündür ve insanların işlerine karışmasından hoşlanmaz.

Çekici bakışlara sahip olan akrep burcu erkekleri pek çok şeyi konuşmadan gözleriyle anlatabilmektedir. İnce telli saçları, orantılı burunları ve belirgin dudaklarıyla dikkat çekici olan bu erkekler mükemmel bir vücut yapısına sahiptir.

Akrep Burcu Erkeği Olumlu ve Olumsuz Özellikleri Nelerdir?

Hayatlarında pek çok alanında başarıyı yakalamış olan akrep burcu erkekleri kararlı bir yapıdadır ve ayakları üzerine sağlam basmayı sever. Temkinli adımlar atan bu erkekler kimseye körü körüne güvenmez ve mantıklarını kullanır. Araştırmacı ve meraklı bir yapıya sahip olan bu erkekler eğlenceli bir karaktere sahiptir ve lider ruhludur. Burç sahipleri yöneticilik yapmak için doğmuştur ve bu konuda da oldukça başarılıdır.

İç dünyasında karamsar olan akrep burcu erkeği bu durumu ilişkilerine yansıtabilir. Bu burç erkeği her ne kadar dışarıdan aktif ve dışa dönük görünse de bir konu üzerinde çok fazla düşünür ve bazı konularda ketum davranabilir. İntikam duygusunu çok derin barındıran akrep burcu erkeği kimseye güvenmez ve kuşkucu tavırlar sergiler.

Akrep Burcu Erkeği Aşk Hayatı Nasıldır?

Tutkulu, romantik ve sahiplenici olan akrep burcu erkeği sevdiği kadını çok mutlu eder ve kendine bağlamakta başarılı tavırlar sergiler. Etkileyici bakışlara sahip olan burç sahipleri nasıl karşı cinsiyeti etkileyeceğini iyi bilir. Sadakat ise onlar için çok önemlidir ve güvenmediği biriyle ilişkiye girmez.