Akrep burcu ve yükselen akrepler 4 Temmuz 2023 tarihinde yere bastıkları temellerin önce kenara göre daha güçlü olduğunu hissedecektir. Kendilerini güçlü hissedecek olan burç sahipleri güvenecekleri bir partner yüksek bir maaş ya da bir terfi ile karşı karşıya gelebilir. Onlar yeni günde bilinmeyene doğru adım atma özgürlüğünü hissedecek ve güçlü bir benlik duyguların olduğunu görecektir. Burç sahipleri başvuracakları bir şey olduklarını bildiği zaman risk almaktan korkmamalı ve rahat bir şekilde hareket etmelidir. Onlar gün içerisinde ayrıca bir kalsa son verebilir ve yakın çevresine barış da getirebilir. Etraflarında anlaşmazlıklar çıktığı zaman akrep burçları bu anlaşmazlıkları yok etmek için çabalamakta ve herkesi ve mutlu edecek bir karara varmaktadır.

Genel anlamda akrep burçları ve yükselen akrepler iletişim trafiğinin kendileri için yoğun geçeceği bir günde olacaktır. Onların gündemlerini yakın çevreleri ile ilgili konular etkileyebilir ve burç sahipleri bu konular ile ilgilenebilir. Yine akrep burçları kardeşleri ile gün içinde bir araya gelecektir. Onlar alacakları yeni haberlerde planları ile ilgili değişiklikler yapabilir ve değişiklikler sonucunda farklı bir şekilde ilerleyebilir. Ortaklı para konuları da burç sahiplerine uğraştıracak bir durumdur. Dikkatli olmaları gereken akrep burçları kadın arkadaşları ile de bir araya gelecektir.

Gün içerisinde toplumdaki konumları ile ilgili bazı çekinceler yaşayacak olan akrep burçları ve yükselen akrepler kişisel problemlerine odaklanmak zorunda kalacaktır. Yeni dönemde kendileri ile ilgili olan konular ile ilgilenecek olan borç sahipleri iletişim konusunda bazı anlarda zorluk çekse de sonunda bu durumun üstesinden gelecektir. Yeni günde beklenilmeyen şeyler onları tetikleyip tutmak için de bir anda karşılarına çıkabilecek durumdadır. Akrep burçları ve yükselen akrepler hayatlarının iki yönünün dengede olduğundan emin olmalı ve bu yönde ilerlemelidir.