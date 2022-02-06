Akın Akınözü Hakkında Flaş Mahkum İddiası

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile birlikte Hercai dizisinde başrolü paylaşan başarılı isim Akın Akınözü geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Hercai dizisi ile kariyer basamakları hızlı bir şekilde tırmanan ünlü oyuncu büyük bir şöhrete sahip olmuş ve magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Dizide Miran isimli karaktere hayat vererek ATV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan yetenekli oyuncu Akın Akınözü, adeta Hercai dizisi ile meslek hayatında bir dönüm noktası yaşamıştı. Diğer taraftan ünlü oyuncu projenin final bölümünün çekildiği haftalarda set ortamında yaşanan tartışma ile gündeme gelmiş ve sevenlerinden tepki toplamıştı. Yine de yeni sezonda yeni dizi olan Kaderimin Oyunu ile ekranlara dönerek söz konusu bu tartışmaları unutturan ünlü oyuncu sergilediği performansı ile beğeni topluyor.

Öncelikle Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde performans sergileyen ünlü oyuncu daha sonra Payitaht Abdulhamid, Aslan Ailem ve Arkadaşlar İyidir gibi dizilerde de rol almıştı fakat ünlü oyuncuya şöhretin kapılarını açan dizisi Hercai isimli yapımdı.

Oyuncunun hayranları ise Hercai dizisi sonrasında Akın Akınözü'nün ekranlara nasıl bir karakter ile döneceğini merak etmiş ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirmişti. Oyuncu ise tercihini Star TV dizisi olan ve Cuma akşamlarında izleyici karşısına çıkan Kaderimin Oyunu dizisinden yana kullanmış ve Öykü Karayel ile başrolü paylaşmıştı. Sarp Apak, Öykü Karayel ve Akın Akınözü gibi başarılı oyuncuların başrolde yer aldığı dizi hakkındaki bir iddia ise dikkat çekti ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Fox TV ekranlarında yer alan Mahkum dizisinden ünlü oyuncu Akın Akınözü’ne teklif gittiği ancak oyuncunun ise gelen bu teklifi kabul etmediği açıklanmıştı. Mahkum ismi ile gündemden düşmeyen dizide ünlü oyuncu Onur Tuna'nın rolünün daha önce Akın Akınözü’ne teklif edildiği kuliste konuşulan konular arasında yer alıyor.