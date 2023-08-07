Türkiye'de özellikle genç kesimi etkileyen artan fiyatlar, cep telefonu ve bilgisayar edinmek isteyenler için önemli bir engel oluşturmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada, gençlerin bir defaya mahsus bilgisayar ve cep telefonu alımlarında Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulmasına yönelik taahhüdünü dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden zaferle çıkmasıyla birlikte gözler şimdi gençlere verilen bu sözün hayata geçirilmesine çevrildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TAAHHÜDÜ TEYİT ETTİ

Gençler, cep telefonu ve bilgisayar satın alırken vergi muafiyetinden yararlanabilecekleri anı hayal ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin bu konu ile alakalı sorularını yanıtlayarak sessizliği bozdu.

Bakan Osman Aşkın Bak, vergi muafiyeti vaadini gerçekleştirme kararlılığını teyit ederek şunları söyledi: "İlk kez cep telefonu ve bilgisayar alacaklar için ÖTV'yi kaldırma girişimini titizlikle sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda yakında kapsamlı açıklamalar yapacaktır. Gençler milletimizin kalbidir ve onlara verdiğimiz sözleri kararlılıkla yerine getiriyoruz."

FİYATLANDIRMA NASIL OLACAK?

Teknolojik ürünlere yönelik vergilendirme ortamı uzun süredir yüksek tarifelerle beraber yürümektedir. Bu cihazların önemli bir kısmının ithal olduğu düşünüldüğünde, vergi yükü önemli bir noktada. Gençlere yönelik muhtemel vergi muafiyeti, fiyatlandırma üzerinde önemli bir etki yaratacaktır.

Örnek verecek olursak normalde 20.000 TL'ye satılan bir cep telefonu ya da bilgisayarın fiyatı vergi muafiyeti sonrasında 12.000 - 13.000 TL aralığına düşmektedir. Aradaki 7-8 bin lira fark gençlere için çok önemlidir. Bu yüzden gençler dört gözler bu muafiyet düzenlemesinin gerçekleşmesini beklemektedir. İlk kez cep telefonu ve bilgisayar satın alacaklar için merakla beklenen ÖTV muafiyeti, gençlerin temel teknolojik araçlara erişimini artırmaya yönelik çok önemli bir adımdır.