Akıllara zarar fiyat! 263.888,89 TL'ye Dacia Duster satılıyor! Çok kısa süre geçerli

Çok kısa süre geçerli... Akıllara zarar fiyat! 263.888,89 TL'ye Dacia Duster satılıyor! Araç fiyatları son günlerde artınca araç almak isteyenler çok zor durumda kalmıştı. Bu sebeple bu kampanyalar cazip gelen fiyatlar çok kişinin bu açıklamalara odaklanmasını sağladı. Dacia Duster işte bu beklentiye cevap verdi ve yeni kampanyalar düzenlemeye başladı.

Çok Kısa Süreli Kampanya

Dacia Duster almak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın! Dacia Dudster inanılmaz fiyatlarla ve uygun ödeme seçenekleri ile sizleri bekliyor. Dikkat çekici modeli ile Dacia Duster sizin için bu seçenekleri sunuyor. Uygun renkli Dacia Duster modelini seçerek hemen satış işlemlerine başlamanı tavsiye edilmektedir. Çok kısa süreli olarak yapılan indirimli

Duster modeli satışları bitmeden yetişmeniz gerekiyor. Dacia markasının çok farklı modelleri ülkemizde satışa sunulmaya başladı. Çok fazla beğenilen ve talep gören bu markanın kalitesi tartışılmaz.

Dacia Duster Engelli Araç Fiyatları 2022 Aralık

2022 Dacia Duster 1.0 Turbo 90 bg 4×2 Comfort: 263.888,89 TL 2022 Dacia Duster ECO- G Turbo 100 bg 4×2 Comfort: 276.111,11 TL 2022 Dacia Duster ECO- G Turbo 100 bg 4×2 Prestige: 287.777,77 TL 2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Comfort: 305.555,55 TL 2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg 4×4 Comfort: 301.666,67 TL 2022 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2 Comfort: 304.444,45 TL 2022 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 Comfort: 377.777,78 TL 2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Prestige Plus: 329.444,45 TL

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