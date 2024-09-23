Sayıştay, 2023 yılına ait Akdeniz Üniversitesi denetim raporunu yayımladı ve üniversitenin çeşitli sorunlarını gün yüzüne çıkardı. Raporda, üniversitenin Kamu İhale Kurumu’nun belirlediği yüzde 10’luk sınırı aşan hizmet alımları için gerekli izinleri almadığı vurgulandı. Kurumun bu duruma yanıtı ise “kontrol mekanizmasının eksikliği” şeklinde kaydedildi. Benzer bir bulgu, önceki yıllarda da dile getirilmişti, ancak üniversitenin bu konuya yönelik adım atmadığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Akdeniz Üniversitesi’ne ait Döner Sermaye İşletmesi’nde çalışan 1,547 işçinin toplamda yaklaşık 97 günlük izin kullandığı, bazı işçilerin birikmiş izin sürelerinin ise 150 güne kadar çıktığı tespit edildi.

Dahası, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde çalışan 332 doktorun, yasal olarak zorunlu olan mali sorumluluk sigortalarını yaptırmadığı da belirlendi. Bu durum, hem çalışanların haklarını hem de hastaların güvenliğini tehdit ediyor. Üniversitede yaşanan bu aksaklıkların çözülmesi gerektiği vurgulanıyor.