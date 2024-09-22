İnegöl Devlet Hastanesi’nde çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. İnci Güçtürk, 3 yıl önce teşhis konulan akciğer kanserine karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Durumu bir ay önce ağırlaşan Güçtürk, tedavi altına alındığı hastanede 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dr. Güçtürk, dün akşam hayata veda etti.

Bekar olduğu öğrenilen genç doktor için İnegöl Devlet Hastanesi’nde bir tören düzenlendi. Başhekim Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen, törende yaptığı konuşmada, “Mesai arkadaşım ve komşum olan İnci Güçtürk, hastalarına her zaman kendi çocuğu gibi hassasiyetle yaklaşan, kalbi güzel bir hekimdi. Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

Doktor İnci Güçtürk’ün cenazesi, Ortaköy Mahallesi Camisi’nde kılınan namazın ardından Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Genç doktorun vefatı, hem ailesi hem de meslektaşları arasında derin bir acı bıraktı.