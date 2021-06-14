Akçaağaç Şurubu Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır?

Akçaağaç şurubunun Akçaağaç bitkisinden elde edildiği bilinmektedir. Pankek, enerji bar ve wafflelar için en sevilen lezzetlerden biri haline gelmiştir. Yurtdışında oldukça sıklıkla kullanılan bu şurup Türkiye'de ise son dönemlerde popüler olan bir şuruptur. Bu şurubun elde edilmesi için bitkinin gövdesinde ilk olarak bir kesik atılır ardından musluk bağlanır. Bağlanan musluk ile bitkinin içinden öz suyu çekildikten sonra çekilen su kaynatılır ve şurup haline getirilir. En çok ABD ve Kanada'da tüketilen Akçaağaç şurubu doğal bir tatlandırıcıdır.

Akçaağaç Şurubu Faydaları Nelerdir?

Kalsiyum ve potasyum başta olmak üzere pek çok mineral barındıran Akçaağaç şurubu, grip ve nezle gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Var olan hastalıkların iyileşme sürecini de hızlandıran şurup antioksidan özelliği ile vücuttaki serbest radikallerin uzaklaşmasına sağlamaktadır. Bağışıklığı güçlendirici özelliği bulunan Akçaağaç şurubu vücuttaki iltihap bölgelerinin iyileşmesini de hızlandırmaktadır. Antiseptik ve antibakteriyel özelliği ile cilt hastalıklarının oluşumunu önler ve cilde elastikiyet kazandırabilir. Şurubun yaşlanma karşıtı etkileri olduğu da bilinmektedir. Bunun yanı sıra idrar yolu hastalıklarının da hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamaktadır. Rafine şekerden daha sağlıklı olduğu bilinen Akçaağaç şurubu tamamen doğal olduğu için yemeklerde de kullanılmaktadır.

Akçaağaç Şurubu Nerede Kullanılır?

Akçaağaç şurubu pankek, waffle gibi hamurişi tariflerinde yaygın olarak tercih edilmektedir. Dondurmalarda, meyve salatalarında, tozlarda ve kreplerde de bu şurup kullanılabilmektedir. Kahvaltı sofralarında sunulan Akçaağaç şurubu bal Gibi değerlendirilerek kullanılabilen bir şuruptur.

Akçaağaç Şurubu Nereden Temin Edilir?

Büyük marketlerden ve online alışveriş ile temin edilebilen Akçaağaç şurubunu güvenilir marketlerden temin etmek oldukça önem taşımaktadır. Piyasada Akçaağaç şurubunun sahteleri de fazla sayıda bulunmaktadır ve bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir. Cilt bakımı için de kullanılabilen şurup süt ile karıştırılıp cilt üzerinde 15 dakika bekletilmektedir.