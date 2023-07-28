Akbank, yeni bir borç kapatma kredisi kampanyası başlattı ve bu kampanya kapsamında vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar nakit ödeme imkanı sunuyor. Başvuruları gerçekleştirerek nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler, 24 ay vadeli olarak bu kredi fırsatından yararlanabilecekler.

Kredi Başvurusu ve Şartları

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlara uygun olan bireysel müşteriler, acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde kredi alabilirler. Ayrıca, ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli olarak da gerçekleştirebilecekler.

Borç kapatma kredisi kampanyasından yararlanmak için vatandaşların Akbank şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru işlemi sonrasında uygun şartları sağlayan müşteriler, aynı dakika içinde hesaplarına ödemeler alabileceklerdir.

Emeklilerin Borç Kapatma Kredisi Fırsatı

Emekli olan vatandaşlar da bu krediden faydalanabilirler. Ancak bu durumda, öncelikle emekli maaşlarını Akbank'a taşımaları gerekmektedir.

Detaylı Bilgi ve Faiz Oranları

Kredi faiz oranları ve diğer detaylı bilgiler için vatandaşlar, Akbank'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. Sitede, destek kredisi hakkında gerekli bilgileri bulabilir ve kampanyadan yararlanmak için gerekli adımları takip edebilirler. Nakit ihtiyacı olan müşterilere sunulan bu kampanya, kolay ve hızlı bir çözüm sağlayarak finansal ihtiyaçları karşılamak isteyenlere destek olmaktadır.