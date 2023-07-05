Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından Akbank, yeni bir kredi kampanyasını hayata geçirerek vatandaşlara önemli bir fırsat sunmaktadır. Kampanya doğrultusunda, nakit ihtiyacı olan bireyler 13.500 TL'lik krediye anında ulaşabilecekler. Kredi başvuruları, Akbank'ın internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilmekte.

Akbank'ın yeni kampanyası, özellikle bayram öncesi nakit ihtiyacı olan vatandaşların bu gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. Başvurunun ardından, kişinin kredi notu ve sicil kaydı incelenerek, onay verildiğinde kredi tutarı hızlı bir şekilde kişinin hesabına aktarılır. Bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin Akbank Direkt Mobil uygulamasını indirmeleri gerekmektedir.

‘Akbank Direkt Mobil’ uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilecek olan vatandaşlar, uygulamayı indirdikten sonra müşteri olma seçeneklerini tamamlayıp 13.500 TL nakit avans ve krediye başvurabilirler. Başvurunun ardından, işlemlerin tamamlanması ve kredi notunun uygunluğu durumunda, onaylanan nakit avans tutarı 5 dakika içerisinde hesaba aktarılır.

Akbank müşterisi olanlar ve yeni müşteriler, bu kampanyadan yararlanma imkanı bulacaklar. Başvurular, hem mobil cihaz üzerinden hem de Akbank şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Akbank, özellikle bayram öncesi vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamak adına, nakit avans imkanı sağlamaktadır. Sunulan vade seçenekleri genellikle 12 ay ya da 6 ay şeklinde olup, 13.500 TL'lik nakit avansı, müşterinin ödeme kabiliyetine göre taksitlere bölebilme kolaylığı sunulmuştur. Bu kampanya, bayram öncesi verildiği için onaylanan başvuruların 7/24 her saat çekimi mümkün kılınmıştır.

Akbank'ın yeni müşterilerine sunduğu bu kampanya, faizsiz seçenekleri ile de dikkat çekmektedir. Geri ödemesi sıfır faizli ve kolay vade imkanı ile sunulan bu kampanya, herkesin yararlanabileceği bir fırsat sunmaktadır. Akbank müşterisi olan veya olmayı düşünen herkes, müşteri işlemlerini tamamladıktan sonra bu nakit avans kampanyasından yararlanabilir.

Akbank'ın bu özgün teklifi, finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlara yeni bir soluk getiriyor. Kolay ve hızlı başvuru süreci ile bireylere maddi esneklik sağlama hedefli bu kampanya, bankanın müşteri odaklı hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Akbank, bu yenilikçi kampanyasıyla nakit ihtiyacı olan vatandaşların yanında olduğunu gösteriyor. Sunduğu avantajlı koşullarla vatandaşların finansal yükünü hafifletmeyi amaçlayan Akbank, her daim müşterilerine değer katmayı hedefliyor.