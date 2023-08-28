Akbank geçtiğimiz günlerde yeni bir taşıt kredisi seçeneği duyurdu ve birçok kişi 48 ay vadeli bu kredinin faiz oranını merak etmeye başladı. Akbank, konuya açıklık getirmek amacıyla bu kredinin detaylarını internet sitesinde paylaştı. Banka, kredi tutarlarını ve vade oranlarını satın alınan aracın son fatura değerine göre belirliyor. Peki, Akbank'ın sunduğu 450 bin TL taşıt kredisinin özellikleri neler? Ve en önemlisi bu kredinin faiz oranı nedir?

Son dönemde yaşanan küresel ve yerel gelişmeler ışığında çeşitli ürün ve hizmetlerin fiyatları giderek artıyor. Ne yazık ki otomotiv sektörü de bu fiyat artışlarından fazlasıyla etkilendi. Otomobil markaları fiyatlarını her ay en az yüzde 5, hatta daha fazla artırıyor. Sonuç olarak, fiyatlar daha da artmadan bir araç satın almak isteyen bireyler aktif olarak bankalar tarafından sağlanan kredi fırsatlarını araştırıyor. Akbank son olarak 450 bin liralık kredisini duyurdu. İşte Akbank'ın taşıt kredisinin detayları…

AKBANK TAŞIT KREDİSİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Akbank taşıt kredisi başvurusu yaparken şubeden talep edilmesi gereken genel belgeler aşağıda belirtilmiştir:

1. Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport aslı ve fotokopisi.

2. Gerekiyorsa adres teyidi için belge.

3. Gelir durumunu gösteren belge:

- Ücretli çalışanlar için: Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyeri tarafından onaylanmış belge.

- Serbest meslek sahipleri için: Vergi levhası.

- Şirket ortakları için: Vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan kuruluş ilanının bir örneği.

- Gayrimenkul geliri beyan edenler için: Tapu aslı ve fotokopisi.

- Emekliler için: Hesap cüzdanı.

4. Fatura veya noter satış sözleşmesi (Fatura tarihinden itibaren en fazla bir ay içinde kredi kullanılabilir).

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Akbank, vatandaşlara 450.000 TL tutarında taşıt kredisi sunuyor. Kredi vadesi 48 ay ve kredi tutarı 450.000 TL için faiz oranı yüzde 4,89 olarak belirlenmiştir. Bu oranlara göre kredinin aylık geri ödeme taksit tutarı 30.172,68 TL’dir.