Akbank'tan Sıkıntı Yaşayan Vatandaşlara, Borçlarını Kapatmak İçin Destek Kredisi Başladı

Akbank üzerinden yapılacak olan bu kredi başvurularında kredi kartı borçlarınıza ayrı kredi, kredi borçlarınızı ise ayrı bir kredi kampanyasına katılabileceksiniz. Özellikle, Akbank üzerinden kullanmış olduğunuz bir kredi kartı var ise ve bu kredi kartını kapatmak istiyorsanız, Akbank, sizlere kredi verecektir. Belirtilen şartlara uygun olan kişiler ve banka kredi politikalarına uyan vatandaşlar, 1200 ve üzerinde bir kredi notu olması durumunda bu banka üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve diğer bankadaki tüm borçlarını kapatabilirler. Çalışan kişiler emekli olan kişiler ve esnaf olan kişilerle birlikte çiftçi ile devlet memurları da bu kredilere başvuru yapabiliyor. Alacağınız kredi limiti en fazla 100000 TL olacak ve en fazla 36 ay vadeli kullandırılacaktır.

Akbank Kredisi Almak İsteyenlere Anında Başvuru İmkanı

Akbank kredi almak isteyenler kredi başvurusu yapması gerekiyor. Akbank şubeleri üzerinden veya bankanın internet bankacılığını kullanarak hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Sıkıntı yaşayan vatandaşların, pandemi dönemindeki yaralarını sarmak için Akbank, yeni bir kredi kampanyasını internet sitesinden duyurmuştu. Yapılan bu duyuru sonrasında Akbank üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler bankanın uygun olan kredi kampanyalarına katılarak, hızlı bir şekilde onay alabileceklerdir. Akbank 18 yaşından büyük olan kişilere kredi onayı verecektir. Ayrıca banka kredi sicili temiz olan kişilerin kredi faiz oranları daha düşük olacaktır.

SMS ile Kredi Onayı Verilecek

Akbank üzerinden kredi kullanmak isteyen kişilere SMS ile de kredi başvurusu yapabiliyorlar. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak 4425’e gönderirseniz Akbank, SMS kredi başvurusu yapabileceksiniz. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere 50000 TL'ye kadar değerlendirmeye sokacaktır. 50000 TL üzerinde değerlendirme yapacak olan kişiler ise banka şubelerine gidebilirler. Cep telefonunuz üzerinden mesaj ile attığınız bu kredilerden kredi sonucuna göre, hızlı bir şekilde onay alabilecek ve onaylanan kredileriniz de hemen aynı gün içerisinde kullanabileceksiniz.

Sorgulama İçin 444 25 25 Numarasını Arayın

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapan kişiler başvuru sonucu, eğer henüz cep telefonlarına gelmediyse veya mail yoluyla kendilerine ulaşmadıysa sorgulama yöntemlerini kullanabilirler. Akbank, müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numarasını arayarak kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca bankanın 444 25 25 numarasını arayarak, bankalar üzerinde yapmış olduğunuz kredi başvuru sorgulamalarını da yapabiliyorsun.

