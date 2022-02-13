Akbank'tan Sıfır Faizli Kampanya! Nakit Avans Kullananlara Faiz Uygulanmayacak!

Akbank müşterilerine özel olarak düzenlediği kredi kampanyalarında bir yenisine daha imza attı. Son dönemlerde banka üzerinden nakit avans çeken ve kullanan müşterilerden faiz kesintisinin alınmayacağı belirtildi.

Akbank, özel bankalar arasında en çok tercih edilen, bu nedenle de müşteri portföyü en geniş olan bankalar arasında yer almaktadır. Banka söz konusu bu konumunu koruyabilmek adına yeni bir adım atarak harekete geçmiş bulunmaktadır. Her yaştan olan müşterilerini ve potansiyel müşterileri yakalamak isteyen banka, özellikle gençlere yönelik olarak bazı özel kampanyalar düzenlemiştir. Bu kampanya ise müşteriler arasında bir hayli heyecan ve merak yaratmıştır.

Akbank, gençlere yönelik olarak FAV isimli bir kulüp tanıtımını gerçekleştirdi. Bu genç kulüple beraber gençlerin ihtiyaçları gözetilmekte ve de karşılanmaktadır. 26 yaşından küçük olan üniversite öğrencilerine yönelik olarak faizsiz bir uygulama süreci başlatıldı.

Akbank Hafta Sonu İçin Faiz Almıyor!

Akbank FAV kulüp kampanyasında nakit avans kullanan gençler için adım atarak uygulanacak tüm faizleri yürürlükten kaldırmıştır. Faizsiz hafta sonu uygulamasıyla beraber nakit avans veya artı para hesap limiti kullanmak isteyen genç bireyler, hafta sonu da dahil olmak üzere artık asla harçlıksız kalmayacak ve bu süreçte de nakit avans için uygulanacak olan faiz oranlarını da dert etmek zorunda kalmayacaktır.

26 yaşını doldurmamış ve de üniversite öğrencisi olan her genç birey, Akbank tarafından sunulmakta olan faizsiz nakit avans ve de artı para uygulamasından kolaylıkla faydalanabilecektir. Ancak taksitli seçenek ile kullanılabilen artı para veya nakit avans kullanımıysa bu son kampanyaya dahil edilmemiştir.

Akbank Fav’lı Olmak İsteyen Kişiler Neler Yapmalı?

Akbank tarafından genç bireylere yönelik sunulan faiz olmadan nakit avans kampanyası temelde hiçbir şart ya da koşul aramamaktadır. Ancak banka, gençlerden kendi banka uygulamaları üzerinden bir şartın yerine getirilmesini talep etmektedir. Bu şartlardan birisi Akbank FAV kulübüne üye olmak ya da bu kulübe katılmak olarak açıklanmaktadır. Akbank Mobil uygulama üzerinden FAV kulüp uygulamasının yüklenerek, sisteme dahil olunması gereklidir. Bu uygulama üzerinde bulunan kampanyalar seçeneği ile beraber Akbank FAV kulübüne katılım gerçekleştirilebilir ve bu ayrıcalıklardan sınırsız şekilde faydalanabilirsiniz.