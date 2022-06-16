Akbank'tan Kart Almak İsteyenlere Müjdeli Haber: Yüksek Limitli Kart İçin Başvuru Başladı

Akbank yaptığı kampanyalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bankadan kredi kartı almak istiyorsanız, şartlara uygun olmanız durumunda sizlerde başvurunuzu hemen hesabınız üzerinden yapabileceksiniz. Akbank hesabınız varsa ve bu bankadan kredi kartı almak istiyorsanız, internet bankacılığı üzerinden hemen başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz.

Banka üzerinden kredi kartı almak istiyorsanız, bankanın Axess özellikli kredi kartına başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru yapacak olan kişiler, kredi kartı onayı aldıklarında, banka şubelerine gitmeden ev adreslerine gönderilen kartı kullanmaya başlıyor. Axess özellikli kredi kartı aldığınızda sizlere içinde kredi notunuza göre kullanabileceğiniz 15.000 TL'ye kadar varan nakit avans imkanı da sunuluyor. Bankadan kredi kartı alan kişiler, bu hizmetten yararlanıyor.

Akbank kredi kartı başvurusu

Akbank direkt uygulaması, 444 25 25 numaralı müşteri hizmetlerinden, Banka şubelerinden, akbank.com internet sitesinden ve Akbank ATM'si üzerinden kredi kartı için başvuru yapmanız mümkündür. Akbank kredi kartı başvurusu yaptığınız zaman sizlerin kredi notu sorgulamasından sonuç verilir ve onay alan limit, hesaplara anında yatar! Nakit isteyenler ise Akbank kredi kartı sahibi olması durumunda bu bankadan kredi hemen kullanabilir.

Akbank axess kredi kartı olan kişiler para sıkıntısı kalmayacağını da söyleyebiliriz. Bir mesaj atarak 500 TL sms kredi, uygulamaya girerek 15.000 TL'ye kadar nakit avans ve ihtiyaç kredisi imkanı sunulmaktadır. Özellikle kredi kartını düzenli ödeyen ve kredi puanı yüksek olan kişiler, bankadan istedikleri zaman kredi alabilirler.

Akbank axess kredi kartı kullanan kişiler, Havale, EFT ve FAST işlemleri için de herhangi bir ücret ödemiyor. Ayrıca bankanın kredi kartı ile yaptığınız alışverişlerde borç erteleme yapabilir, peşin aldığınız ürünü de taksitlere bölebilirsiniz. Akbank kredi kartı başvurusu yapacak olan kişiler, bu bankanın kredi kartı ile ilgili tüm özelliklerini bankanın resmi internet sitesinden öğrenebilirler.