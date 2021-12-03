Akbank'tan Harika Bir Kampanya... Kredi Alamayanlara 15 BİN TL Ödeme Var, Red Yok..

Akbank Kredi Alamayanlara Harika Bir Kampanya Başlattı, Artık Kredi Olumsuz Yanıtı Yok, 15.000 TL Ödeme Var. Akbank'tan yapılan bu kampanya ile ekonomik bunalım yaşayan vatandaşa umut oldu. Akbank sunduğu kampanya ile müşterilerine hemen aynı gün içinde kredi imkanı veriyor. Kredi alacak kişiler, Akbank üzerinden belirlenen şartlara uygunsa hemen onay alabilecekler. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, belirli şartlara uygunsa onay alır ve 36 ay vadeye kadar kredi kullanırlar. 36 ay vadeli kredi aldığınızda da banka 3 ay ertelemeli ve kredi ödemelerinde 3 aydan aya, 2 aydan aya ödemeler olarak sizlere sunar. Akbank düşük faizli kredi kampanyasına katılacak olan kişiler ise en az 1200 ve üzerinde kredi notunun olması şartınıda belirtmektedir.

Akbank 15 BİN TL Şartları!

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 15 BİN TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorsa banka kredi notu en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi notu düşük olan kişiler daha önce bankalardan kredi kullanmadıysa 5000 TL'ye kadar bu banka üzerinden onay alabilir. Akbank 15.000 TL'ye kadar yapmış olduğu kampanya haricinde de Kredi kullanacak olan kişilere 50.000 TL de ekstra talebe ve uygunluğa göre onay veriyor. Akbank kredi kampanyasından 15.000 TL kullanacak olan kişiler daha önce Kredi kullandıysa ve bu kredileri düzgün ödüyorsa hemen hızlı bir şekilde kredilerini kullanabilecekler.

15 BİN TL Kredi Başvurusu...

15 BİN TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız Akbank 4425'e SMS atabilir veya internet bankacılığı sistemine girerek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Geleceğin teknolojisine bugünden hazırlanmasının yanında, inovasyonun Banka kültürünün bir parçası olarak benimsenmesini sağlayan Akbank en kolay kredi başvuru yöntemlerinden biri olan sms gönderimi ile kredi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler, cep telefonlarının mesaj kısmına girerek KREDİ yazıp boşluk bırakıp T.C. kimlik numaralarını da ekleyerek 4425 numarasına gönderebilirler. 4425 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere kısa sürede hizmet sunacak ve onaylanan kredinizi en yakın Akbank şubesinden sadece kimlikle kullanabileceksiniz.

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşarımız eğer SMS ile kredi başvurusu yapmadıysa bankanın internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceklerdir. Acil paraya ihtiyacı olan kişiler sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıkları zaman düşük faiz oranları ile kredi kullanabilirler ve herhangi bir Akbank şubesine giderekte detaylı bilgi edinebilirler..