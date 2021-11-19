Akbank’tan Faizsiz Ödeme İmkânı! Kimliğiyle Gelen Herkese Faizsiz Nakit Para Verilecek!

Akbank müşterilerinin sesine kulak verdi. Nakit ihtiyaçlarını gidermeleri için çözüm üretti. Online ile Akbank müşterileri faizsiz kredi kullanabilecek.

İnsanların nakit ihtiyacı hiçbir zaman bitmez. Her an ortaya çıkabilecek durumlar karşısında hazırlık olmak gerekir. Sağlık sorunları ölüm, seyahat vb birçok nedene bağlı olarak nakit ihtiyacı hissedilir. Birikim yapabilen kişiler nakit ihtiyacını bu şekilde karşılarken, birikim yapamayanlar için ne yazık ki para bulma imkânı için bankaya başvuruyor.

Banka kredilerine olan talebin artması sonucu, bankalar arasında ciddi manada rekabetlerin oluşmasına yol açıyor. Ortaya çıkan rekabet ortamında bir adım önde olmak isteyen bankalar her türlü kampanya düzenleyerek müşterilerine sunuyor. Ön plana çıkan kampanyalarda faiz indirimi, vade uzatma gibi birçok metod kullanılıyor. Kampanyalarda ön plana çıkmak isteyen Akbank ise müşterilerinin seslerine kulak vererek faizsiz kredi imkânı sunuyor.

Akbank'lı Olanlar Online Olarak Faizsiz Kredi Kullanıyor!

İlk defa ve uzaktan erişimli müşteri edinimi ile ilgili olarak Akbank müşterilerine alışılmışın dışında kredi imkânı sunuyor. Mobil aracılığı ile kredi imkânından sadece Akbank müşterileri faydalanabilecek.

Uygulanan kredi kampanyasında faiz oranı %0 olarak belirlendi. Süresi ise 12 ay olarak müşterilere sunuluyor.

Kredinin üst limiti ise 5.000 TL olarak belirtildi. Bu koşullar altında sıfır faiz ile 12 ay boyunca ödenecek olan kredinin aylık taksitleri 416,67 TL olarak ön plana çıkıyor.

Kredi başvurusu yapacak olan yeni müşteriler başlangıç ürünleri sayfasında yer alan ihtiyaç kredisi seçeneği ile yapmaları halinde 1 gün sonra Akbank Mobil veya internet üzerinden kredi kampanyasından faydalanabilecek. Kurye aracılığı ile işlemlerini tamamlayan müşteriler krediye başvurabilir.

Yapılan başvurunun ardından değerlendirme süreci devreye girer.

Gelir gider dengesi göz önünde bulundurularak gerekli kriterler ışığında yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen kişilere onay verilir. Onaylanmış kredi anında hesaplara aktarılır. Akbank’ın müşterilerine sunduğu sıfır faizli kredi ile tüm nakit ihtiyaçları giderilebilecek. Geri ödemelerde ise kişiyi zorlamadan gerçekleşecek. Sizlerde bu fırsattan yararlanabilmeniz için başvurunuzu yapabilirsiniz.