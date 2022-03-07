Akbank'tan ev hanımları için özel duyuru geldi! Nakit ihtiyacı olan kişiler başvuru yaparak onay alabilecekler

Akbank’tan bütün ev hanımlarına özel faiz ya da belge şartı olmadan ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattığını açıkladı. Son dakika kampanyası için ev hanımları beklemeden hemen başvuru fırsatını kaçırmayın.

Akbank son dönemlerdeki önemli kampanyaları ile kişilerin dikkatini çekmektedir. Bu son kampanya ile ev hanımlarına nakit destek verileceği açıklanmıştır. Faiz uygulaması olmayan ve de başvuru için belgeye gerek duyulmadan başvuru yapılacaktır. Akbank kampanyalarına bir yenisi daha ekleyerek ev hanımlarına özel olarak 60.000 TL ye kadar limitli ödemeler yapılacağı açıklandı. Nakit sıkıntısı yaşayan ev hanımları, daha önceki dönemlerde bankalardan almış oldukları kredi ya da kredi kartlarını düzenli şekilde ödediler ise Akbank üzerinden şubeye başvurmadan, başvurularını yapabilirler.

Akbank, yapmış olduğu bu kampanya ile başvuru yapacakların kredi notunun en az olarak 1400 puan ve üzeri olmasını, ayrıca kredi alınabilmesi adına Akbank üzerinden hesap sahibi olunmasını gerektirmektedir. Hesabı olan ve de kredi notu uygunluk seviyesinde olan ev hanımları, internet bankacılığı şifreleri ile uygulamaya giriş yaparak başvuruları gerçekleştirebilirler. Onayını almış olan kişiler, ihtiyaç kredisini banka şubesine gitmeden hemen kendi banka hesaplarına aktarabilirler.

Uygulamanın yanında başvuru yapacak kişiler, ayrıca bu bankada hesap sahibi olmaları gereklidir. Bu halde de internet bankacılığı üzerinde işlem yapılabilmektedir. İşlem yapma imkânı olmayan, ev hanımları SMS ile de bankaya başvuru yapabilir ve zaman kaybetmeden kredi başvuru sonucunu alabilirler.

SMS yöntemini kullanmak isteyen ev hanımları, cep telefonlarının mesaj kısmına giriş yaparak, Kredi boşluk bırakarak, T.C. kimlik numarasını 4425 numarasına gönderebilir, bu halde de başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Gönderilen mesaj sonucunda ise kredi değerlendirmesi yapılarak kredinin sonucuna dair bilgi anında iletilecektir.

Akbank aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvurusuna onay alan ev hanımları, yine cep telefonlarından mobil uygulamaya giriş yaparak onaylı kredi bölümü üzerinden ihtiyaç kredisini kolayca kullanabilirler. Şubeye gitmeden ve de imza atmadan, gelir belgesi ibraz etmeden onaylı ihtiyaç kredisi kullanıma hazır olacaktır.

Banka tarafından kredi için uygulanacak faiz oranları, ev hanımlarının kredi puanına uygun olarak belirlenecektir. Kredi puanı yüksek olan kişiler için düşük ve uygun faiz oranları uygulanacaktır.