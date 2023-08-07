Tüketicilerin, son zamanlarda nakit ihtiyaçları ciddi manada artıyor. Tüketicilerin artan nakit ihtiyaçlarına bağlı olarak bankaların da cazip fırsatları artıyor. Bankalar, uygun faiz oranlarıyla kredi vermeye çalışıyor. Ancak Merkez Bankası tarafından alınan kararlar nedeniyle faiz oranları, eski dönemlere göre daha yüksek kalıyor. Aynı zamanda kredi tutarları da düşük oluyor.

Kredi kullanmak isteyenler, düşük faizli kredi seçeneklerini araştırıyor. Kredi tutarı düştükçe faiz oranı da düşüyor. Akbank da avantajlı kredi fırsatları sunan bankalar arasında yer alıyor. Banka, 70 bin TL kredi vereceğini duyurdu. Bankanın kredisi, üç ay ertelemeli olarak verilecek.

KREDİ, ÜÇ AY ERTELEMELİ OLARAK VERİLECEK

Akbank, üç ay ertelemeli olarak kredi vereceğini duyurdu. Kredi tutarı 70 bin TL olarak açıklandı. Akbank’ın sunduğu kredi fırsatları arasında sıfır faizli nakit avans seçeneği de yer alıyor.

Akbank, 70 bin TL kredide, 24 aya kadar vade fırsatı sunacak. Banka, müşterilerin kredi notuna göre kredi verecek. Aynı zamanda gelir durumuna da bakılacak. Geliri ve kredi notu düşük olanların kredi alması mümkün olmayacak.

SMS İLE BAŞVURU YAPILABİLİR

Krediden yararlanmak isteyenlerin SMS ile başvuru yapması mümkün oluyor. Krediden yararlanmak isteyenler, KREDI yazdıktan sonra kimlik numarasını yazmalıdır. Ardından doğum tarihi de yazılarak 4425’e gönderilmelidir.

Bankadan kredi çekmek isteyenler, sıfır faizli nakit avans seçeneğini de değerlendirebilir. Kredi çekmek isteyenler, aylık ödeme tutarlarını ödeme gücüne göre belirlemelidir. Ödeme gücünün aşılması durumunda geri ödemeler aksayabilir. Bu durum borca faiz işlemesine neden olur.

Borca faiz işlemesi halinde ödenecek tutar daha da artar. Borcun uzun süre ödenmemesi halinde icra takip işlemleri başlar. Bu nedenle borcun ödenmesi aksatılmamalıdır. SMS ile başvuru yapılabileceği gibi mobil bankacılık üzerinden de başvuru yapılabilir. Böylece yapılan başvurular, kısa bir süre içerisinde sonuçlanarak kredi tutarı hesaba aktarılır.